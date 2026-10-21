Japón se recupera para ganar el oro en la final por equipos masculinos del Mundial de gimnasia

Japón conquistó el oro en la final por equipos masculinos del Campeonato Mundial de Gimnasia el martes, con rutinas excelentes en las dos últimas rotaciones para superar a China, y contener a Rusia.

Los japoneses se mantuvieron en lo más alto del podio dos años después de ganar una final emocionante en los Juegos Olímpicos de París 2024, al registrar un total de 251.928 puntos, muy por delante de una Rusia en resurgimiento, que obtuvo la plata en su primera gran aparición internacional por equipos desde los Juegos Olímpicos de 2020.

Los rusos compitieron oficialmente como “World Gymnastics 2” después de que World Gymnastics —el organismo rector de este deporte— levantó la prohibición contra el país, derivada de la guerra con Ucrania. Superaron por poco a China para quedar en segundo lugar con 250.329. China ganó el bronce con 249.193.

Gran Bretaña, que iba a la cabeza tras cuatro de las seis rotaciones, cayó al cuarto puesto. Los británicos tuvieron problemas en la quinta rotación cuando Courtney Tulloch se cayó durante su rutina en barras paralelas, un error sumamente costoso.

Japón aprovechó un brillante 14.566 en barras paralelas por parte de Shohei Kawakami para colocarse en el liderato. Kawakami se cayó al abrir la barra fija en la rutina final, pero sus compañeros Fusuke Maeda y el vigente campeón mundial y olímpico del concurso completo Daiki Hashimoto, siguieron con rutinas casi impecables.

Hashimoto remató el tercer título mundial consecutivo por equipos de Japón mediante un aterrizaje perfecto en la barra fija. Su puntuación de 14.866 fue más que suficiente para mantener a los japoneses en lo más alto del podio.

Suiza sorprendió al quedar quinta, con 246.497, más de un punto de ventaja sobre Estados Unidos, que terminó sexto.

Los estadounidenses, que ganaron el bronce en París hace dos años, tuvieron dificultades para generar impulso y quedaron fuera de la lucha por las medallas en la cuarta rotación, cuando Danila Leykin se cayó. Más adelante, se detuvo a mitad de su rutina.

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