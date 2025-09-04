¿MrBeast compró la NFL? La verdad detrás del rumor viral

Esta temporada de fútbol americano, la NFL fichó al popular youtuber MrBeast como parte de su plan de juego para atraer a nuevos aficionados.

La estrella de las redes sociales, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, compartió el miércoles un video en el que afirma que “compró la NFL”, un día antes de que comience la esperada temporada.

El youtuber con más suscriptores del mundo apareció junto al comisionado de la NFL Roger Goodell en el clip para anunciar la “histórica primicia” en una rueda de prensa.

El video, que rápidamente acumuló más de 4 millones de visitas, muestra a MrBeast promulgando importantes cambios en la liga del deporte favorito de Estados Unidos, incluida la incorporación de un youtuber a cada uno de los 32 equipos de la NFL.

Sin embargo, los aficionados al fútbol pueden sentirse tranquilos. El anuncio no era más que una maniobra para informar a los aficionados que YouTube transmitirá en exclusiva y sin costo el partido del viernes entre los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City.

open image in gallery MrBeast afirmó que había “comprado la NFL” en un video viral. ( Getty Images )

Presentamos un resumen de los datos clave:

¿Quién es dueño de la NFL?

La NFL no es propiedad de una sola persona, como sugiere la publicidad de MrBeast.

Cada equipo es propiedad de un individuo, de un grupo privado o, en el caso de los Green Bay Packers, de una organización pública sin fines de lucro.

La NFL no permite la propiedad corporativa, y cada equipo debe ser propiedad de un individuo, o de un grupo de propietarios en el que uno posea un tercio de las acciones.

Goodell supervisa las operaciones de la liga como comisionado y representa a los 32 equipos.

¿Cuánto costaría comprar la NFL?

open image in gallery MrBeast es aficionado a ambos tipos de fútbol, y esta foto es de un partido del Inter de Miami al que asistió ( Getty Images )

Dado que la liga consta de 32 equipos, alguien que quisiera comprar toda la liga tendría que comprar todos los equipos.

La compra de toda la NFL costaría cientos de miles de millones de dólares, ya que el equipo más barato de la liga, los Cincinnati Bengals, está valorado en unos 4.000 millones de dólares, según Bloomberg.

Por su parte, MrBeast, que cuenta con 430 millones de suscriptores en YouTube, tiene un patrimonio neto de unos 1.000 millones de dólares.

Cómo ver el partido Chiefs-Chargers

open image in gallery Travis Kelce, el nuevo prometido de Taylor Swift, y los Kansas City Chiefs se enfrentarán el viernes a Los Angeles Chargers en Sao Paulo, Brasil. ( Getty Images )

Los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City se enfrentarán el viernes en Sao Paulo, Brasil.

El partido se emitirá a las 8 p. m., hora del este (6 p. m., hora de México).

Los aficionados pueden ver el partido sin costo en YouTube.