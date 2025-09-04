Eagles no asistirán a ceremonia del banderín del Super Bowl antes de recibir a Cowboys

Nick Sirianni es hijo de un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria, y ha aprovechado lo que aprendió de él en su propia carrera exitosa como coach, primero en la universidad y luego en la NFL.

Sirianni es un poco un entrenador de vida y conoce detalles intrincados sobre este deporte.

Por eso parecía un poco inverosímil cuando el entrenador de los Eagles de Filadelfia confesó esta semana que no sabía que el equipo iba a develar su banderín de campeón del Super Bowl en una ceremonia previa al partido inaugural de la temporada de la NFL contra Dallas el jueves por la noche.

La suposición más educada es que, aunque Sirianni seguramente sabe que ya hay suficiente entusiasmo y emoción alrededor del encuentro —los Eagles pidieron a los fanáticos sin boletos que no acudieran al complejo del estadio para evitar problemas de tráfico—, también quiere eludir cualquier tipo de recordatorio del campeonato de la temporada pasada.

Busca cerrar la puerta a 2024. Y concentrarse en los Cowboys.

"En la ciudad, todos han estado hablando de ello", dijo el receptor A.J. Brown. "En este edificio hemos estado concentrados. Dejamos eso atrás hace mucho tiempo. Estamos listos para lo que sigue. Eso ya pasó".

Los Eagles no sólo han eliminado la palabra "repetir" de su vocabulario, sino que Sirianni dijo que ni siquiera saldrán al campo para la ceremonia, una práctica que no es tan rara en la NFL.

Pero al echar un vistazo alrededor más que una bandera mostrará por qué los Eagles son nuevamente favoritos en las apuestas (7-1, según BetMGM Sportsbook) para ganar otro Super Bowl.

Los motivos incluyen a Jalen Hurts y Saquon Barkley. Brown y DeVonta Smith. Jalen Carter y Cooper DeJean.

Son algunos de los mejores, si no los mejores (Barkley fue votado como el número uno en la lista NFL Top 100), jugadores en sus posiciones y en gran parte responsables de dos viajes al Super Bowl en las tres temporadas anteriores.

Mientras que los Eagles han acumulado talento, los Cowboys están listos para jugar su primer partido de temporada regular desde que cedieron en canje al estelar defensivo Micah Parsons a Green Bay como parte de un acuerdo por dos selecciones de primera ronda y un tackle defensivo.

Los Cowboys se perdieron los playoffs en lo que terminó siendo la última temporada de Parsons con el equipo que lo seleccionó en el 12mo puesto global en el draft de 2021. Parte de la razón de las dificultades del equipo fue la lesión de isquiotibiales que dejó al quarterback Dak Prescott fuera de juego durante la mitad de la temporada.

Cada uno de los rivales de la División Este de la Conferencia Americana está listo para pasar la página. Pero los Eagles aceptarán con gusto el desafío de ganar otro Super Bowl. En su primer paso, irá contra un equipo de los Cowboys que todavía está digiriendo otro movimiento controversial bajo el mando del propietario Jerry Jones.

"Por lo que sentí en el vestuario, no creo que fuera necesaria una charla, o levantar a los muchachos tras el divorcio, o sentirse mal por sí mismos, o por la situación", dijo Prescott. "Si acaso, espero que haya sido un llamado de atención para algunos de los muchachos, ¿verdad? Esto es por nuestra vida, y cada día vienes aquí y lo abordas como si fuera por tu vida. El vestuario ha parecido animado. Los juegos de pimpón odavía están en marcha, y estamos enfocados en Filadelfia".

Él estará mirando

Si bien los Eagles no estarán en la ceremonia de la bandera, el receptor de Dallas CeeDee Lamb dice que aprovechará la experiencia de ver la celebración para desarrollar un objetivo. Será otro amargo recordatorio de la rivalidad entre estos dos equipos se han repartido la cima del Este de la NFC en ocho de las últimas nueve temporadas.

La diferencia está en que los Eagles tienen dos títulos de Super Bowl en ese lapso, mientras que los Cowboys tienen un récord de 2-5 en postemporada.

"Voy a verlo. Voy a verlo", dijo Lamb. "Felicidades a ellos, porque todavía tengo hermanos allí. No es realmente nada personal, pero es algo que estoy persiguiendo".

Presionado sobre por qué quería verlo, Lamb dijo: "¡Uh!, motivación. Motivación".

Recuperándose

El partido inaugural será el primer encuentro desde el Super Bowl para la mayoría de los titulares de los Eagles.

Hurts, Barkley, Brown y Smith estuvieron entre los titulares que se ausentaron de los duelos de pretemporada.

Brown, sin embargo, también se perdió una cantidad significativa de tiempo de práctica en el campamento de entrenamiento debido a una lesión de isquiotibial. Brown se perdió tres partidos de la temporada pasada por un problema similar: los Eagles perdieron dos veces sin él.

Brown tiene 261 recepciones para 4.031 yardas y 25 touchdowns en tres temporadas con los Eagles. Dijo que "se siente genial" y está listo para jugar contra Dallas.

"Me mantuve al día con las jugadas", dijo Brown. "Estuve trabajando mi mente más que la parte física durante el campamento".

Smith, quien superó las 1.000 yardas de recepción en 2022 y 2023, también luchó contra lesiones en la ingle y la espalda durante el campamento, dejando pocas repeticiones juntos para la ofensiva titular.

"Eso no es nada de qué preocuparse", desestimó.

El nuevo Cowboy

Además de las dos selecciones de primera ronda, Dallas adquirió al tackle defensivo Kenny Clark en el acuerdo de Parsons. Los Cowboys no eran muy buenos deteniendo la carrera cuando Parsons estaba castigando a los quarterbacks rivales. Pensaron que si iban a ceder a un cazamariscales estelar, iban a reforzar el centro de su línea defensiva.

Parece que Dallas le echara´su primera mirada a Clark contra los Eagles de Barkley. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de juego tendrá con sólo una semana para hacer la transición después de pasar sus primeras nueve temporadas, y un campamento de entrenamiento más con los Packers?

"Voy a tratar de aprender el libro de jugadas lo más rápido que pueda, para poder jugar lo más rápido posible", dijo Clark, tres veces Pro Bowler que fue limitado la temporada pasada por una lesión en el dedo del pie. "Estoy en forma. He estado practicando en Green Bay. Así que ya sean 30, 50, 20 jugadas, lo que sea, voy a hacerlas".