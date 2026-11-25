El japonés Kohzo Tashima, un candidato con pocas posibilidades junto con el francés Philippe Diallo para ser el próximo presidente de la FIFA, afirma que la imagen del organismo rector mundial del fútbol ha quedado maltrecha con Gianni Infantino al mando durante 11 años.

Tashima habló el miércoles en una entrevista exclusiva con The Associated Press el miércoles sobre estar en el aeropuerto de Zúrich, y recordar la reputación de la FIFA.

Tashima habló en inglés, su segundo idioma, pero su mensaje fue claro.

“Un ejemplo. En el aeropuerto de Zúrich con el logo de la FIFA en mi traje", explicó Tashima. "Algunas personas dicen: ‘Oh, usted es la FIFA — es tan malo’”.

“Pero antes yo siempre estaba orgulloso de llevar el logo de la FIFA”, añadió. “Pero ahora ha cambiado un poco. Cambio total. Por eso me gustaría cambiar la imagen de la FIFA y la gobernanza, y más transparencia”.

Infantino es el gran favorito para obtener cuatro años más cuando se celebre la elección de la FIFA el 18 de marzo. Ya ha cumplido tres mandatos.

Cada federación miembro de la FIFA tiene un voto. Con Nepal suspendida, 210 federaciones están habilitadas para votar. Una encuesta no oficial de The Associated Press sugiere que Infantino ya tiene los votos para ganar en una votación secreta.

Tashima, de 69 años y expresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol, señaló que solo cumpliría un mandato de cuatro años si fuera elegido presidente. Pero sabe que tiene pocas posibilidades.

En una conferencia de prensa aparte el miércoles, compararon a Tashima con Don Quijote, el idealista romántico de la novela española del siglo XVII de Miguel de Cervantes.

“Mi objetivo es cambiar la gobernanza”, indicó Tashima. “Cambiar la transparencia, el proceso de toma de decisiones. Esto es suficiente. Cuatro años. Ocho años es demasiado tiempo”.

Tashima indicó que habló brevemente por teléfono con Diallo, pero espera reunirse con él pronto para conversar de estrategia.

“Tal vez la próxima semana o en diciembre hablaremos sobre la estrategia futura de la campaña. Y entonces decidiremos cómo cooperar juntos, o retirarnos. Pero ahora lucharé hasta el final”.

Tashima declinó decir qué federaciones miembro respaldaron su nominación para postularse a la presidencia.

“Esto es un secreto”, dijo. Señaló que dependía de la FIFA divulgar esa información si decide hacerlo.

Tashima habló la semana pasada en el centro de entrenamiento de la Asociación Japonesa de Fútbol, a las afueras de Tokio. Repitió los mismos temas el miércoles, al criticar duramente la conducta de Infantino durante —y después— del Mundial a principios de este año en Norteamérica.

Esto incluyó un intento de Infantino de vender una parte de los derechos comerciales de la FIFA a una empresa privada. También arremetió contra Infantino por intervenir para que se revocara una tarjeta roja, a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para permitir que el delantero de estadounidense Folarin Balogun disputara un partido crucial contra Bélgica.

Bélgica ganó de todos modos, 4-1.

Afirmó que Infantino nunca ha explicado esas decisiones al Consejo de la FIFA, de 37 miembros, del que Tashima forma parte.

“Los líderes con gran poder”, dijo, en referencia a Infantino, “no deberían estar mucho tiempo sentados en el asiento”.

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