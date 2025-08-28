Morales lanza 7 sólidas entradas y Gelof conduce a A's a blanqueada 7-0 sobre Tigres

El cubano Luis Morales lanzó siete brillantes entradas, Zack Gelof conectó un jonrón y un doble para remolcar cuatro carreras, y los Atléticos blanquearon el miércoles 7-0 a los Tigres de Detroit para barrer su serie de tres juegos.

En la cuarta apertura en su carrera, Morales (2-0) permitió dos hits con dos bases por bolas y siete ponches. El novato de 22 años mejoró su efectividad a 1.19 en cinco apariciones en las Grandes Ligas.

Los Tigres, primeros de la División Central de la Liga Americana, perdieron su cuarto juego consecutivo y cayeron medio juego detrás de Toronto, líder de la División Este, en la lucha por el mejor récord en el Joven Circuito.

Brett Harris y Nick Kurtz pegaron dos imparables cada uno y anotaron dos carreras.

Harris conectó un doble al abridor de Detroit, Casey Mize, al inicio de la cuarta entrada y anotó cuando un error de Mize en un tiro permitió que Gelof llegara safe y pusiera la pizarra 5-0.

Mize (12-5) permitió cinco carreras y siete hits en tres innings y un tercio.

Kurtz conectó un sencillo al inicio de la primera entrada, avanzó a segunda cuando Shea Langeliers recibió una base por bolas y anotó con un hit de Tyler Soderstrom.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 2-0. El cubano Andy Ibáñez de 1-0. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 4-1.