Barger impulsa a los Azulejos a una victoria emocionante por 9-8 sobre los Mellizos

AP Noticias
Miércoles, 27 de agosto de 2025 23:29 EDT
MELLIZOS-AZULEJOS
MELLIZOS-AZULEJOS (AP)

Addison Barger conectó un doble de dos carreras en la octava entrada y los Azulejos de Toronto se recuperaron para vencer a los Mellizos de Minnesota 9-8 el miércoles por la noche.

Toronto estaba abajo en la pizarra 8-6 al llegar al final de la octava contra el relevista dominicano Génesis Cabrera, pero el bateador emergente Ty France redujo la desventaja a una con su segundo jonrón de la temporada.

El bateador emergente mexicano Alejandro Kirk persiguió a Cabrera con un sencillo y Michael Tonkin (2-1) otorgó una base por bolas a George Springer antes de que Barger conectara un doble contra la barda en el jardín derecho.

Davis Schneider pegó par de cuadrangulares y el venezolano Andrés Giménez también se voló la barda para los Azulejos. Toronto tiene un récord de 58-4 cuando anota cinco o más carreras.

Schneider bateó un vuelacercas con dos outs en la segunda entrada y un cuadrangular al inicio de la cuarta en su tercer juego de múltiples jonrones en su carrera. Los jonrones fueron su noveno y décimo.

Seranthony Domínguez (3-4) consiguió dos outs para llevarse la victoria y Jeff Hoffman terminó para su 29º salvamento en 36 oportunidades.

Por los Azulejos, venezolano Andrés Giménez bateó de 3-2 con dos carreras anotadas y dos producidas; el mexicano Alejandro Kirk de 1-1 con una carrera anotada; dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-0.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

