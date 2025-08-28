El gerente general de 49ers John Lynch se niega a canjear a Jauan Jennings pese a su solicitud

El gerente general John Lynch negó que los 49ers de San Francisco vayan a canjear al receptor descontento Jauan Jennings a pesar de una solicitud hecha a principios de este verano.

"Él lo pidió pero hemos seguido adelante", afirmó Lynch el miércoles. "No vamos a hacer eso".

Aunque Lynch fue tajante sobre la decisión de retener a Jennings a pesar de su deseo de un nuevo contrato, todavía hay incertidumbre sobre cuándo podrá jugar debido a una lesión de pantorrilla.

Jennings se ha perdido casi todo el campamento de pretemporada y no hay un cronograma para su regreso.

"Jauan todavía está lidiando con su problema en la pantorrilla, está progresando", comentó Lynch. "Estamos como todos los demás, esperanzados pero no seguros para la semana 1".

Jennings está entrando en la última temporada de un contrato de dos años por 15,4 millones de dólares y busca una extensión a largo plazo antes de que comience la campaña. Lynch dijo que el equipo no ve la ausencia del veterano como una decisión de retener al jugador, al afirmar que la lesión es real.

"Ambas cosas pueden ser ciertas", expresó Lynch. "Él quiere un nuevo contrato y tiene una pantorrilla lesionada. Creo que la gente quiere asumir una u otra. Ambas cosas pueden ser ciertas".

La selección de séptima ronda de 2020 se ha convertido en una de las opciones más confiables de Brock Purdy como receptor abierto después de haber logrado 77 atrapadas para 975 yardas y seis touchdowns la temporada pasada.

Su ausencia ha incidido en que la posición de receptor sea una gran incógnita para San Francisco después de que Deebo Samuel fue intercambiado a Washington en el receso entre campañas. Brandon Aiyuk está fuera al menos el primer mes, mientras se recupera de una cirugía de rodilla.

San Francisco sólo tenía a dos receptores sanos en la lista inicial de 53 jugadores: Ricky Pearsall y el recién adquirido Skyy Moore, pero estaba trabajando para añadir refuerzos.

Lynch dijo que el equipo llegó a un acuerdo con Márquez Valdes-Scantling después de que fue cortado por Seattle y estaba trayendo de vuelta a Russell Gage a la nómina de 53 jugadores, un día después de que se le dio de baja.

Jacob Cowing fue colocado en la lista de lesionados el miércoles con una lesión en el tendón de la corva, el novato Jordan Watkins ha estado fuera con un problema de tobillo y Demarcus Robinson está suspendido los primeros tres juegos por violar la política de abuso de sustancias de la NFL.

Las 17,4 yardas por recepción de Valdes-Scantling en su carrera ocupan el cuarto lugar entre todos los jugadores con al menos 200 atrapadas desde 1990.

