Montgomery y Teel impulsan dos carreras cada uno, Medias Blancas derrotan 5-1 a Rays

Colson Montgomery y Kyle Teel impulsaron dos carreras cada uno para respaldar la labor de cinco innings y dos tercios sin anotaciones del también novato Shane Smith, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el jueves 5-1 a los Rays de Tampa Bay para llevarse la serie.

Chase Meidroth comenzó el primer inning con un sencillo ante Ian Seymour y el doble de Curtis Mead lo movió a tercera. Montgomery impulsó a ambos con un sencillo con un out. Teel añadió un sencillo como emergente de dos carreras en el sexto para una ventaja de 5-0, extendiendo a 20 su racha de juegos embasándose.

Smith (6-7) permitió cuatro hits y una base por bolas en su 26ta apertura. Tyler Alexander permitió rodado impulsor del dominicano Junior Caminero en el octavo para la única carrera de los Rays. Jordan Leasure lanzó un noveno perfecto para su octavo salvamento.

Seymour (3-2) permitió tres carreras en cinco hits y dos bases por bolas en cinco entradas y un tercio.

Los Rays (72-74) han perdido cinco de seis tras una racha de siete victorias consecutivas.

Los Medias Blancas (57-90) necesitan ganar seis de sus últimos 15 juegos para evitar una tercera temporada consecutiva con 100 derrotas.

Por los Rays, el dominicano Caminero de 4-0, una impulsada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes