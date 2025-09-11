Medias Blancas superan 6-5 a Rays tras anotar 5 veces en la 2da entrada

Mike Tauchman y el venezolano Lenyn Sosa conectaron dobles de dos carreras, mientras que Michael A. Taylor sacudió un doble impulsor durante una segunda entrada de cinco anotaciones por los Medias Blancas de Chicago, que superaron el miércoles 6-5 a los Rays de Tampa Bay.

Taylor inició la andanada de carreras en la segunda entrada con un doble remolcador y Tauchman lo siguió con un doble de dos anotaciones. Después de que Kyle Teel recibió una base por bolas, Sosa conectó otro doble de dos carreras.

Andrew Benintendi conectó un jonrón en la tercera entrada por Chicago.

El cubano Yandy Díaz bateó un jonrón en solitario por los Rays en la primera entrada.

Carson Williams disparó un jonrón en solitario en la quinta y el dominicano Junior Caminero agregó un jonrón de dos carreras más tarde en la entrada. Ahora tiene 43 vuelacercas en esta temporada, el sexto número más elevado en las mayores.

Hunter Feduccia agregó la última carrera de los Rays en la noche con un sencillo impulsor en la sexta.

Jordan Leasure (5-6), el cuarto de ocho lanzadores de los Medias Blancas, lanzó una entrada. Tyler Gilbert ponchó a Brandon Lowe para asegurar su primer salvamento en su carrera.

Mason Montgomery (1-3) permitió cinco carreras con cinco hits y una base por bolas en dos tercios de entrada.

Por los Rays, el cubano Díaz de 4-2 con dos anotadas y una empujada. Los dominicanos Caminero de 4-2 con una anotada y dos producidas, Christopher Morel de 1-0.

Por los Medias Blancas, el venezolano Sosa de 4-1 con dos impulsadas. Los cubanos Édgar Quero de 3-0, Miguel Vargas de 4-1 con una anotada.