Guardianes ponen fin a la racha de 7 victorias de Rays al vencerlos por 7-1

El dominicano José Ramírez sumó tres hits y dos carreras impulsadas, y los Guardianes de Cleveland anotaron cinco veces en el segundo inning para doblegar 7-1 a los Rays de Tampa Bay, quienes vieron cortada una seguidilla de siete victorias.

Era la mejor racha de triunfos de Tampa Bay en la campaña.

Los Guardianes ganaron por cuarta ocasión en 14 juegos para alcanzar la marca de .500 con 70-70 y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los playoffs con el boleto de comodín. Los Rays cayeron a 71-69.

Cleveland dejó el duelo casi sentenciado después de que los Rays, a quienes se da el mérito de haber iniciado la tendencia del abridor nominal en el béisbol, usaron a un lanzador en esas condiciones por primera vez esta temporada.

Griffin Jax trabajó una primera entrada limpia, pero Ian Seymour (3-1) rápidamente se metió en problemas. Falló al manejar el toque del venezolano Gabriel Arias, cometiendo un error.

Luego golpeó a un bateador y caminó a otro para llenar las bases. Kwan conectó un sencillo que impulsó dos carreras,

Ramírez siguió con un doble de dos anotaciones, y David Fry añadió un sencillo impulsor para poner el juego 5-0. Ramírez bateó de 5-3 con las dos carreras impulsadas.

Austin Hedges conectó un jonrón por Cleveland en la quinta entrada.

Gavin Williams (10-6) le dio a Cleveland siete sólidas entradas, permitiendo una carrera en siete hits. Caminó a tres y ponchó a tres.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 5-1, Ramírez de 5-3 con una anotada y dos impulsadas, Jhonkensy Noel de 5-0. Los venezolanos Arias de 5-1 con una anotada, Brayan Rocchio de 3-0 con una anotada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-2. El dominicano Junior Caminero de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Everson Pereira de 1-0.