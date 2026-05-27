Mitchell pega jonrón de 3 carreras y apoya a Harrison en triunfo de Cerveceros, 6-0 ante Cardenales

Garrett Mitchell conectó un jonrón de tres carreras y Kyle Harrison toleró cuatro hits en seis entradas para guiar el martes a los Cerveceros de Milwaukee hacia una victoria de 6-0 sobre los Cardenales de San Luis.

Harrison (6-1) permitió dos sencillos para abrir la tercera entrada y dos más en la sexta, pero no dejó que ningún corredor pasara de la segunda base. Ponchó a dos y no dio bases por bolas, con lo cual mejoró su efectividad de 1,77 a 1,57.

Se colocó en una foja de 4-0 a lo largo de cinco aperturas en mayo, permitiendo tres carreras en 28 entradas.

Grant Anderson, el dominicano Abner Uribe y Trevor Megill siguieron con una entrada en blanco cada uno.

Milwaukee ha ganado 14 de sus últimos 18 juegos y se colocó 3 ½ juegos por delante de San Luis, que ocupa el segundo lugar, en la División Central de la Liga Nacional.

El batazo de Mitchell coronó una quinta entrada de cinco carreras que puso a Milwaukee arriba 6-0.

Michael McGreevy (3-4) permitió cinco carreras y siete hits en cuatro entradas y un tercio. Ponchó a seis y dio tres bases por bolas.

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