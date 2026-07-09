Mitchell firma extensión de 4 años y 273 millones con los Cavs, que esperan decisión de LeBron

Los Cavaliers de Cleveland han logrado uno de sus principales objetivos de la temporada baja mientras continúa la espera sobre si LeBron James regresará a la franquicia por tercera vez.

El equipo anunció el jueves que Donovan Mitchell firmó una extensión de contrato por cuatro años y 273 millones de dólares.

Mitchell, siete veces All-Star, acordó la extensión el martes, el primer día en que los Cavs podían ofrecérsela. A Mitchell le quedaban dos temporadas de contrato y podría haber esperado para volver a firmar hasta el próximo verano, cuando sería elegible para un acuerdo supermáximo de cinco años valorado en 350 millones de dólares.

“Desde el primer día, abrazó a esta organización, a nuestros aficionados y a nuestra comunidad. Ha sido claro en su deseo de estar aquí, y eso dice mucho sobre quién es”, aseguró Koby Altman, presidente de operaciones de baloncesto, en un comunicado. “Asegurar a Donovan a largo plazo refleja nuestra visión compartida y nuestro compromiso de construir hacia otro campeonato de la NBA en Cleveland”.

Mitchell, de 29 años, lideró a los Cavaliers la temporada pasada hasta su primera final de conferencia desde 2018. Promedió 27,9 puntos, 5,7 asistencias y 4,5 rebotes durante la temporada regular, además de 26 puntos en los playoffs.

La extensión de Mitchell ha sido el movimiento más importante de los Cavaliers en esta temporada baja mientras todos en la NBA esperan ver dónde decide firmar James.

Los Cavaliers apelan a la emoción para el regreso de James. El jugador de 41 años, originario de Akron, Ohio, fue la primera selección global de Cleveland en 2003 y ha pasado 11 de sus 23 temporadas vistiendo los colores vino y oro (2003-10, 2014-18). Se fue a Miami en 2010, pero regresó cuatro años después para conducir a los Cavaliers a su primer campeonato de la NBA en 2016.

James Harden —a quien los Cavaliers adquirieron en la fecha límite de traspasos— también está considerando un nuevo acuerdo para permanecer en Cleveland después de rechazar su opción de jugador para 2026-27.

Es probable que Harden espere hasta después de que los Cavaliers realicen el resto de sus movimientos de temporada baja antes de volver.

Hasta ahora, los Cavaliers han visto partir a Dean Wade (Filadelfia) y Larry Nance Jr. (Indiana), pero sí volvieron a firmar al pívot suplente Thomas Bryant.

Por ahora, la extensión de Mitchell es el cuarto contrato más grande en términos de valor total en la historia de la NBA, por detrás del contrato de 314 millones de dólares que Boston le dio a Jayson Tatum, el acuerdo de 285 millones que los Celtics le dieron a Jaylen Brown —quien ahora juega para los 76ers— y el acuerdo de 276 millones que Nikola Jokic tiene actualmente con Denver.

Eso supone que Mitchell ejercerá una opción de jugador de casi 76 millones de dólares para 2030-31. El valor anual promedio de poco más de 68 millones de dólares es, por ahora, un récord de la NBA, superando por poco el promedio de 67,9 millones del acuerdo que Shai Gilgeous-Alexander tiene con Oklahoma City.

La extensión también incluye un incremento completo en caso de traspaso.

Mitchell promedia 26,7 unidades en cuatro temporadas con Cleveland desde que fue traspasado por el Jazz de Utah en 2022.

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El redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds en Miami contribuyó a este informe.

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