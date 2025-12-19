Miroslav Koubek es nombrado entrenador de la selección checa antes de los playoffs del Mundial

El veterano entrenador Miroslav Koubek asumirá el cargo de entrenador de la selección nacional de la República Checa para la etapa final de la clasificación para la Copa del Mundo, informó el viernes la asociación de fútbol del país.

Koubek, de 74 años, reemplaza a Ivan Hašek, quien fue despedido en octubre tras una humillante derrota por 2-1 ante las Islas Feroe en la clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

El asistente de Hašek, Jaroslav Köstl, había servido como entrenador interino en una victoria por 1-0 sobre San Marino en un amistoso y en una victoria por 6-0 contra Gibraltar en su último partido de clasificación para la Copa del Mundo.

El presidente de la Asociación de Fútbol Checa, David Trunda, dijo que a Koubek se le otorgó un contrato por dos años y medio.

Su tarea inmediata y complicada serán los playoffs de clasificación europeos en marzo.

Koubek calificó su nombramiento como un "gran honor" y el mayor desafío de su carrera.

"Yo, y estoy seguro de que también los jugadores, haremos todo lo posible para estar en la Copa del Mundo", afirmó.

Los checos se clasificaron para los playoffs tras terminar en segundo lugar de su grupo de clasificación detrás de Croacia.

Primero se enfrentarán a Irlanda, que aseguró un lugar en los playoffs con una victoria de último minuto sobre Hungría, en un partido de eliminación directa el 26 de marzo en casa. El ganador luego recibirá a Dinamarca o Macedonia del Norte por un lugar en el torneo coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo que gane esta fase de repechaje se unirá al Grupo A junto con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Koubek, un ex portero, ha entrenado principalmente a clubes checos durante su carrera. Entre 2016 y 2018, fue asistente del entrenador del equipo nacional Karel Jarolím.

En su último trabajo, estuvo a cargo del Viktoria Plzeň desde 2023 hasta que fue despedido en septiembre, y alcanzó los cuartos de final de la Conference League y los octavos de final en la Europa League.

La última vez que los checos se clasificaron para la Copa del Mundo fue en 2006.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes