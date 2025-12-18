La Copa Africana de Naciones, parte del plan de Marruecos para ser potencia futbolística

Albergar la Copa Africana de Naciones a partir del domingo es otro paso importante en el camino de Marruecos para convertirse en una potencia mundial del fútbol y un ensayo general como coanfitrión para la Copa del Mundo de 2030.

Tres años después de avanzar a las semifinales del Mundial 2022, el reino del norte de África albergará a 24 selecciones de todo el continente y dará la bienvenida a los espectadores a nueve estadios nuevos o renovados en seis ciudades.

Es la segunda vez que Marruecos organiza el torneo bienal, pero llega en un momento en que regularmente organiza los partidos "en casa" de otras naciones africanas para las eliminatorias mundialistas, y después de haber asegurado los derechos para albergar cinco mundiales femeninos Sub-17 consecutivos. También fue sede de la Copa Africana de Naciones Femenina en julio.

Telón de fondo para mayores ambiciones

Los dirigentes han enmarcado esta Copa Africana como un ensayo general de alta visibilidad para el Mundial 2030, cuando Marruecos será uno de los principales coanfitriones junto a España y Portugal. Argentina, Uruguay y Paraguay también albergarán un partido cada uno.

Marruecos cifra grandes esperanzas de organizar la final en el Estadio Hassan II, que se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo con una capacidad de 115.000 personas tras su finalización prevista en 2028.

El nuevo estadio nacional es, sin duda, el punto culminante de uno de los desarrollos de infraestructura más agresivos en la historia deportiva africana. Marruecos ha perseguido un desarrollo rápido en otros sectores también, con aeropuertos actualizados, líneas de tren de alta velocidad ampliadas e importantes inversiones turísticas para dar la bienvenida a visitantes a ciudades como Marrakech y Tánger.

La Real Federación Marroquí de Fútbol también ha invertido en el desarrollo juvenil y la formación de entrenadores para elevar los estándares en todo el deporte, incluyendo el lujoso nuevo Complejo de Fútbol Mohammed VI cerca de Rabat, donde el equipo senior tiene su base para la Copa Africana.

A las estrellas jóvenes más prometedoras de Marruecos se les están proporcionando todas las instalaciones que necesitan para rendir. Ya está dando sus frutos. El avance de Marruecos a las semifinales de la Copa del Mundo de 2022 fue el primero por parte de cualquier equipo africano o árabe. El país también acaba de consagrarse campeón del Mundial Sub20 que se escenificó en Chile en octubre.

“No es un sueño, tenemos ambiciones legítimas”, dijo Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol.

Lekjaa, quien también supervisa los asuntos presupuestarios en el gabinete del primer ministro marroquí, ve el deporte como una palanca de desarrollo económico.

No todos están de acuerdo

Las inversiones no han estado exentas de tensiones, provocando un acalorado debate sobre las prioridades del país. Mientras miles de visitantes verán áreas densas con hoteles, restaurantes, nuevas carreteras y otra infraestructura turística, grandes extensiones del país presentan un marcado contraste. En regiones rurales lejos de los centros financieros, los residentes se quejan de abandono y falta de inversión. Los problemas clave incluyen la salud, la alfabetización y el empleo.

Cuando las manifestaciones de la "Generación Z" remecieron Marruecos este año, los manifestantes corearon: "Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?", trazando una línea directa entre las inversiones en fútbol y las desigualdades más amplias.

Los jóvenes, especialmente, están frustrados por las atestadas escuelas, los descuidados hospitales y la desigualdad en los servicios básicos.El gobierno del primer ministro Aziz Akhannouch fue acusado de canalizar miles de millones hacia proyectos de prestigio como estadios en lugar de abordar necesidades sociales urgentes. Varios miembros del equipo nacional de Marruecos apoyaron públicamente las protestas. El rey Mohammed VI dijo en octubre que las dos categorías de desarrollo no estaban en conflicto ni en competencia entre sí.

Tensiones regionales

El torneo también llega mientras Marruecos trabaja para consolidar su papel como potencia regional. Como parte de la "Iniciativa Atlántica" del país, ha trabajado para profundizar los lazos con países sin litoral en África Occidental y Central, expandiendo la presencia de sus industrias bancarias y de telecomunicaciones y proporcionando a aquellos sin acceso al mar acceso a puertos recién construidos.

La normalización de los lazos de Marruecos con Israel lo acercó a Estados Unidos y también ha ganado el respaldo de la mayoría de los miembros de la Unión Europea para mantener la soberanía sobre el disputado Sahara Occidental. Sigue siendo una fuente de tensión con Argelia a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU este año que Marruecos enmarcó como un avance. El Frente Polisario, con base en el sur de Argelia, quiere la independencia del territorio.

Marruecos ha ofrecido visas turísticas a los espectadores que asisten a la Copa Africana, incluso mientras ha avanzado en los últimos años para frenar la migración desde algunos de los países cuyos equipos están participando. Los requisitos de visa para personas de Costa de Marfil, por ejemplo, se restablecieron el año pasado por razones que incluyen frenar los intentos irregulares de migración.

Marruecos ha sido visto durante mucho tiempo como una forma más fácil de llegar a Europa: comparte una frontera con la UE a través de los territorios españoles de Ceuta y Melilla en la costa norteafricana, y las Islas Canarias de España están a unos 100 kilómetros (60 millas) de distancia.

El reino ha enfrentado críticas de grupos de derechos de los migrantes por despejar campamentos, trasladar a los migrantes a áreas remotas lejos de las fronteras de Europa y otras medidas de aplicación agresivas.

La rama de Rabat de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos dijo esta semana que ha habido un aumento en los arrestos arbitrarios y expulsiones forzadas de migrantes en el período previo a la Copa Africana.

La final se jugará el 18 de enero en Rabat será en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, que se inauguró en septiembre.

