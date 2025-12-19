Stay up to date with notifications from The Independent

Trail Blazers vencen a Kings 134-133 en tiempo extra con tiros libres de Avdija

KINGS-TRAIL BLAZERS
KINGS-TRAIL BLAZERS (AP)

Deni Avdija encestó dos tiros libres con 1,5 segundos restantes en el tiempo extra para completar sus 35 puntos, y los Trail Blazers de Portland superaron el jueves 134-133 a los Kings de Sacamento, con quienes abrieron una serie de duelos a visita recíproca.

Los equipos se enfrentarán nuevamente el sábado por la noche en Sacramento.

DeMar DeRozan encestó un tiro con cuatro segundos restantes para darles a los Kings una ventaja de 133-132. Sin tiempos muertos, Portland corrió por la cancha y Avdija fue objeto de una falta por parte de Russell Westbrook.

El triple de DeRozan con ocho segundos restantes forzó el tiempo extra, completando una racha de 17-2 en los últimos 2:28 del tiempo reglamentario.

DeRozan lideró a Sacramento con 33 puntos, de los cuales 22 llegaron en el cuarto periodo y el tiempo extra. Acertó tres de cuatro triples, diez de 16 en general desde el campo y convirtió sus diez tiros libres.

Avdija acertó 12 de 19 disparos de campo y encestó diez de 12 tiros libres. El escolta también sumó cinco asistencias y cinco pérdidas de balón.

Shaedon Sharpe añadió 26 puntos para Portland, acertando cuatro de seis en triples. Jerami Grant anotó 20 puntos, Donovan Clingan totalizó 19 y Toumani Camara 17.

Maxime Raynaud añadió un récord personal de 29 puntos para Sacramento. Westbrook tuvo 20 puntos y diez asistencias. Acertó ocho de 11 desde el campo.

___

AP NBA: https://apnews.com/hub/nba

