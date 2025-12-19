Doncic logra 45 puntos y triple-doble por Lakers, que remontan y vencen a Jazz 143-135

Luka Doncic logró 45 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes para acreditarse su quinto triple-doble de la temporada, y los Lakers de Los Ángeles se valieron de un gran último periodo para derrotar el jueves 143-135 al Jazz de Utah.

LeBron James anotó 28 puntos y repartió diez asistencias por los Lakers, quienes superaron al Jazz por 41-29 en el último cuarto.

Los Lakers contaban con una ventaja de 12 unidades en el período, pero el Jazz redujo la diferencia a 134-130 antes de que Doncic encontrara a Jaxson Hayes para su última asistencia y el colchón que los Lakers necesitaban para asegurar la victoria.

Hayes acertó sus siete disparos para sumar 16 puntos y está perfecto con 26 de 26 en seis duelos contra Utah como Laker.

Utah jugó sin su máximo anotador Lauri Markkanen (lastimado de una ingle), mientras que los Lakers no contaron con los titulares habituales Deandre Ayton (codo) ni Austin Reaves (pantorrilla).

Keyonte George anotó 33 puntos, su tercer duelo consecutivo con más de 30. El novato Ace Bailey agregó 19 unidades por Utah, que no ha ganado tres compromisos consecutivos en toda la temporada.

Los Lakers ganaron por tercera vez en cuatro encuentros a pesar de permitir la mayor cantidad de puntos en esta campaña.

