O'Hearn fija récord y Skenes sale del bache en triunfo de Piratas por 12-4 ante Bravos

Ryan O'Hearn conectó tres jonrones y terminó con un récord de franquicia de 10 carreras impulsadas, mientras los Piratas de Pittsburgh apalearon la noche del martes por 12-4 ante los Bravos de Atlanta.

El primera base, el inusual agente libre que firmó un contrato multianual con los Piratas, le facilitó las cosas al as Paul Skenes (7-8) para conseguir su primera victoria en casi dos meses, mientras Pittsburgh sumó su tercera victoria consecutiva.

El bateador zurdo conectó el tercer grand slam de su carrera ante Hurston Waldrep (0-1), de Atlanta, en la primera entrada; volvió a sacarla del parque ante Waldrep con un jonrón de tres carreras en la tercera; y rompió el récord de franquicia de carreras impulsadas en un juego, vigente desde hace 87 años y en poder de Johnny Rizzo, al añadir otro jonrón de tres carreras contra el relevista Connor Thomas en la sexta.

La puja de O'Hearn por convertirse en el 22.º jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un juego terminó cuando pegó un sencillo ante el infielder dominicano de Atlanta Jorge Mateo —en su tercera aparición de su carrera como relevista— en la novena.

Michael Harris y el hondureño Mauricio Dubon conectaron dos hits cada uno por los Braves, líderes del Este de la Liga Nacional, que han perdido tres juegos consecutivos. ___

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