Mike Evans regresa a la actividad con Tampa Bay pero sale del juego contra Lions por lesión

El receptor de los Buccaneers de Tampa Bay Mike Evans, regresó a la alineación después de perderse tres juegos por una lesión en el tendón de la corva y no duró ni medio tiempo contra los Lions de Detroit.

El seis veces Pro Bowler se lesionó al final del segundo cuarto el lunes por la noche cuando intentó hacer una atrapada. Fue descartado por una conmoción cerebral y una lesión en el hombro.

Después de que el personal médico del equipo evaluara a Evans en el campo, caminó lentamente hacia la línea lateral. Un carrito lo llevó al vestuario.

Los Bucs tuvieron al receptor novato Emeka Egbuka activo después de que fuera listado como cuestionable por una lesión en el tendón de la corva.

Las líneas de Detroit se reforzaron con el regreso del tackle defensivo Alim McNeill y el tackle ofensivo Taylor Decker, después de que ambos fueran listados como cuestionables por lesiones. McNeill regresó a jugar por primera vez desde que se rompió un ligamento de la rodilla en la semana 15 de la temporada pasada. Decker se perdió los dos juegos anteriores por una lesión en el hombro.

Los Lions previamente descartaron a los defensivos Kerby Joseph, Terrion Arnold y Avonte Maddox debido a lesiones, un revés para una secundaria sin el safety suspendido Brian Branch contra los Bucs. La NFL suspendió a Branch por un juego después de que lanzara un puñetazo y comenzara una pelea postpartido tras la derrota de la semana pasada en Kansas City.

