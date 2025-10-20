El linebacker de Broncos Dre Greenlaw es suspendido un juego por conducta antideportiva

El linebacker de los Broncos de Denver Dre Greenlaw fue suspendido por la NFL por un juego debido a conducta antideportiva.

La NFL anunció el castigo el lunes. Greenlaw tiene tres días para apelar la decisión.

Según la liga, Greenlaw persiguió al árbitro Brad Allen y lo amenazó mientras intentaba salir del campo tras la victoria de Denver por 33-32 sobre los Giants de Nueva York el domingo.

Los Broncos, líderes de la AFC Oeste (5-2), recibirán el domingo a los Cowboys de Dallas.

