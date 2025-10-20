Stay up to date with notifications from The Independent

El linebacker de Broncos Dre Greenlaw es suspendido un juego por conducta antideportiva

Associated Press
Lunes, 20 de octubre de 2025 19:13 EDT
GIANTS BRONCOS
GIANTS BRONCOS (AP)

El linebacker de los Broncos de Denver Dre Greenlaw fue suspendido por la NFL por un juego debido a conducta antideportiva.

La NFL anunció el castigo el lunes. Greenlaw tiene tres días para apelar la decisión.

Según la liga, Greenlaw persiguió al árbitro Brad Allen y lo amenazó mientras intentaba salir del campo tras la victoria de Denver por 33-32 sobre los Giants de Nueva York el domingo.

Los Broncos, líderes de la AFC Oeste (5-2), recibirán el domingo a los Cowboys de Dallas.

