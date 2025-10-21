La defensiva de Cowboys mejora y su potente ofensiva los mantiene como contendientes

Con Dak Prescott jugando como un MVP para la ofensiva número 1 de la NFL, los Cowboys de Dallas probablemente podrían competir por los playoffs con solo una defensiva mediocre.

Los números de esa unidad asediada estuvieron más cerca de la mitad de la tabla que de lo peor —donde la defensiva de Dallas ha pasado la mayor parte de esta temporada— en una victoria de 44-22 sobre los Commanders de Washington.

Esto demuestra el punto, ya que Dallas tuvo pocos problemas con un rival de la División Este de la NFC que llegó al Juego de Campeonato de la Conferencia la campaña pasada y le impuso a los Cowboys la etiqueta de ser el único equipo que no ha llegado a un juego de título de la NFC desde el quinto título de Super Bowl de la histórica franquicia al final de la temporada de 1995.

Dallas, que visita a Denver (5-2) el domingo, todavía está en, o cerca del fondo de las principales categorías estadísticas defensivas. Pero DaRon Bland devolvió una intercepción 68 yardas para un touchdown contra los Commanders, y los Cowboys tienen diez de sus 15 capturas en los últimos tres juegos, incluidas dos cada una sobre Jayden Daniels y Marcus Mariota.

Una mayor dependencia de la cobertura hombre a hombre para un equipo que ha jugado principalmente en zona llevó a un porcentaje de pases completos del oponente más bajo de la temporada, del 50%. Cada uno de los primeros seis oponentes completó al menos el 68% de los envíos.

Lo que está funcionando

La dupla de receptores de CeeDee Lamb y George Pickens se está convirtiendo en una de las mejores de la liga y no perdió el ritmo al reunirse después de que Lamb se perdiera tres juegos por un esguince alto de tobillo. Lamb tuvo una recepción para touchdown de 74 yardas, y Pickens logró una recepción disputada de 44 yardas junto a la línea de banda que ayudó a los Cowboys a anotar un TD en solo 35 segundos en el último minuto de la primera mitad.

Lo que necesita ayuda

Las penalizaciones por holding fueron un problema. Hubo dos para los receptores (Lamb y Jalen Tolbert) y dos para los linieros (Tyler Smith y Tyler Booker). Dos ocurrieron en la misma ofensiva, la cual Dallas logró mantener viva el tiempo suficiente para el gol de campo de 61 yardas de Brandon Aubrey.

