La lesión de Daniels no es grave, pero fallas defensivas amenazan la temporada de los Commanders

De todas las cosas malas que hicieron los Commanders de Washington, o que les sucedieron, en su última derrota —y es una lista extensa— nada fue tan preocupante como ver a Jayden Daniels agarrarse el tendón de la corva derecha mientras cojeaba fuera del campo tras una captura y un balón suelto en el tercer cuarto.

Aunque el examen de resonancia magnética que el quarterback se realizó el lunes no mostró nada "significativo o a largo plazo", dijo el entrenador Dan Quinn, el estado de Daniels para el próximo juego del equipo era incierto, y había muchos otros problemas que abordar tras una paliza de 44-22 por parte de los Cowboys de Dallas.

"Es muy frustrante", afirmó Quinn. "Vamos a revisar todo".

Más les vale.

Sus Commanders tienen una racha de dos derrotas al hilo, un récord de 3-4 que los coloca en el tercer lugar del Este de la NFC y una defensiva que es una de las peores de la NFL.

"Es vergonzoso, honestamente", comentó el liniero defensivo Daron Payne. "Tenemos un equipo mucho mejor de lo que estamos mostrando en el campo".

No será más fácil con un calendario que incluye un juego de visitante el lunes por la noche la próxima semana contra Patrick Mahomes y Kansas City, seguido de partidos contra Seattle y Detroit.

Daniels ya se perdió dos juegos este año por una lesión en la rodilla izquierda que actualmente está protegida por una rodillera mecánica. Fue el Novato Ofensivo del Año de la NFL cuya magia ayudó a Washington a lograr una marca de 12-5 y llegar al Juego de Campeonato de la NFC la temporada pasada.

"Ver a uno de nuestros líderes caer definitivamente afectó al equipo", expresó el linebacker Frankie Luvu después de la derrota en Dallas. "Es uno de los chicos en los que nos apoyamos".

Lo que está funcionando

Muy poco. Los Commanders no se han parecido en nada al equipo que pensaban que construiría sobre el éxito de 2024. Lo mejor que se puede decir sobre la ofensiva es que ha sido relativamente efectiva la mayoría de las semanas, a pesar de la ausencia de Daniels, sus tres mejores receptores y el corredor principal Austin Ekeler por diferentes períodos debido a lesiones. Los equipos especiales también han estado bien. Pero la defensa no puede detener a nadie en este momento.

Lo que necesita ayuda

La defensiva. Este no es un problema nuevo. Y no parece, al menos por el momento, ser solucionable. Es difícil saber dónde recae la mayor culpa, pero parece haber problemas con la plantilla y el cuerpo técnico.

