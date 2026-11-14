Mike Evans fuera otra vez con 49ers que, agobiados por lesiones, visitan a Cowboys

El receptor Mike Evans se perderá su tercer partido consecutivo con los 49ers de San Francisco debido a una inflamación en el tendón de Aquiles, y el tackle izquierdo Trent Williams está en duda después de lastimarse el hombro esta semana, durante un entrenamiento.

El entrenador Kyle Shanahan indicó que los esquineros Deommodore Lenoir (pie) y Renardo Green (espalda) están también en duda para el partido del domingo en Dallas. Ambos se perdieron los entrenamientos del miércoles y el jueves tras lesionarse en el partido de la semana pasada contra Las Vegas, pero participaron de forma limitada el viernes.

El apoyador Dre Greenlaw está también en veremos tras lastimarse la rodilla en el entrenamiento del jueves, mientras que el esquinero Nate Hobbs (aductor), el back defensivo Upton Stout (hombro, cuello) y el tackle defensivo C.J. West (rodilla) también aparecen como dudas.

Hobbs y West están en la lista de reservas lesionados y tendrían que ser activados este sábado a fin de ser elegibles para jugar contra los Cowboys.

Williams salió temprano del entrenamiento del jueves y no pudo entrenar el viernes, pero Shanahan confió en que hubiera tiempo suficiente para que se sintiera mejor el domingo.

A sus 38 años, Williams ha sido seleccionado 12 veces al Pro Bowl y sigue jugando a un nivel alto. Vederian Lowe probablemente recibiría la oportunidad si Williams no puede jugar, pero su ausencia sería una baja importante para San Francisco.

“El tackle izquierdo en general siempre es enorme. Y luego un jugador del calibre de Trent es más grande”, expresó Shanahan. “Simplemente hay que ver la manera en que ejecuta, jugada tras jugada, lo que significa para el equipo, su sola presencia, el tipo de persona que es y lo que aporta el día del partido. Es capitán por una razón, y todos saben que Trent Williams es uno de los mejores jugadores de esta liga”.

San Francisco contará con más ayuda en la posición de receptor esta semana. Deebo Samuel está listo para regresar tras perderse los últimos tres partidos por una lesión en el tendón de la corva y Keenan Allen luce preparado para debutar con los 49ers después de ser adquirido a principios de esta semana en un canje con Indianápolis.

Pero los Ningers volverán a estar sin Evans, después de que se marchó temprano del partido de la Semana 6 contra Washington por la lesión. Se perdió los dos encuentros siguientes y no ha podido entrenar desde entonces, aunque está progresando.

Shanahan señaló que existe la posibilidad de que Evans pueda jugar la próxima semana en México contra Minnesota,

“Ha ido bien”, comentó Shanahan. “Estoy seguro de que si éste fuera el último partido o algo así, podría salir ahí. Pero sólo estamos tratando de asegurarnos de que sane por completo para que no vuelva a resentirse. Pero va en la dirección correcta”.

Evans, de 33 años, ha sido una pieza clave de la ofensiva de los 49ers en su primera temporada en San Francisco. Tiene 27 recepciones para 420 yardas y tres touchdowns.

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