Derrota dolorosa de Giants los deja en aprietos mientras la competencia se intensifica

Los Giants de Nueva York tenían una ventaja de cuatro puntos con poco más de dos minutos por jugar después de interceptar dos pases de Jayden Daniels en un lapso de cinco jugadas.

Pero, de algún modo, no lograron sostener la delantera y sufrieron una dolorosa derrota en horario estelar ante Washington, su rival de división.

“Cada derrota duele”, comentó el receptor principal Malik Nabers el viernes. “Estamos decepcionados por la derrota, pero seguimos intentando dejarla atrás”.

Será más fácil decirlo que hacerlo. No hay duda de que fue un duro revés que pone a los Giants de vuelta en la realidad y en el montón en la mediocre División Este de la Conferencia Nacional.

En lugar de dar otro paso para escaparse en la división, los Giants entran en un tramo brutal del calendario y probablemente necesiten dar al menos una sorpresa para mantener a raya a los Commanders o a los Cowboys de Dallas.

Cinco de sus próximos seis rivales tienen marca por encima de .500 y están en la pelea por los playoffs, empezando con Jacksonville, que llega a la ciudad el 22 de noviembre, e incluyendo partidos en San Francisco y ante Seattle, campeón defensor del Super Bowl.

“No vivimos en ese mundo de miedo”, recalcó el entrenador John Harbaugh. “Cada uno de estos partidos va a ser un gran desafío. Cada uno de estos partidos va a ser realmente difícil de ganar. Ganar es difícil. Es duro ganar partidos de fútbol americano en esta liga”.

Especialmente cuando un equipo se derrota a sí mismo. La lista de transgresiones del jueves por la noche es larga, aunque la parte más condenatoria fue no conseguir ni un solo primer down entre el momento en que J.J. McCarthy e Isaiah Likely se conectaron para un touchdown de 66 yardas que hizo temblar las gradas del estadio y la jugada en que Daniels completó un envío con Stefon Diggs para la anotación que dio la voltereta al marcador y silenció al público.

Un engaño fallido del quarterback Jameis Winston —quien luego usó la canción “Who Let the Dogs Out” como conteo sin lograr un offside de la defensa en cuarta oportunidad— terminó una serie.

McCarthy ni siquiera regresó a la línea de golpeo en una carrera diseñada que detuvo otro ataque. Luego, el pateador All-Pro Jordan Stout eligió un mal momento para su primer despeje defectuoso de la temporada, al enviar el balón apenas 12 yardas adelante.

Todo eso dio material para el análisis a posteriori el viernes por la mañana.

“Probablemente cambiaría todas esas decisiones”, expresó Harbaugh, quien se cuestionó incluso una cuarta y 1 desde su propia yarda 11 con tres minutos y medio por jugar. “Me estoy reprochando eso. Tal vez también debimos jugárnosla ahí”.

Qué funciona

La defensa está forzando pérdidas de balón a un ritmo constante. Las intercepciones de Jevon Holland y Ar'Darius Washington fueron las dos primeras que Daniels lanza en toda la temporada, y llegaron en sus intentos de pase número 208 y 211.

Qué falta

La seguridad del balón sigue siendo un problema. Nabers soltó uno por primera vez en su carrera en la NFL, un error costoso en el tercer cuarto.

“Piensas en jugadas que pudieron haber marcado una diferencia en el partido, y ésa pudo haber sido una”, señaló Nabers. “Estábamos en la zona roja, pudimos haber conseguido un gol de campo o un touchdown y, lamentablemente, se nos fue por un error que cometí”.

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