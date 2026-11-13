Los Commanders encienden la esperanza y siguen en la pelea por los Playoffs tras vencer a los Giants

A los Commanders todavía les queda mucho camino por recorrer. Pero siguen en la pelea por los playoffs, y eso es todo lo que podían pedir tras la victoria del jueves sobre los Giants.

Washington (3-5-1) está ahora a dos partidos del líder del Este de la NFC, Nueva York (5-3-1), lo que mantiene a los Commanders en la lucha por los playoffs al menos una semana más. Si hubieran perdido, habrían quedado a cuatro juegos del liderato divisional con ocho partidos por disputar, lo que casi con seguridad habría terminado con cualquier posibilidad realista de llegar a la postemporada.

Ahora, esperan que el impulso de la temporada haya vuelto a inclinarse a su favor.

“Significa todo. Los altibajos de este año y simplemente confiar en que tenemos el equipo, y esa batalla constante en tu mente. No nos preocupa lo que diga todo el mundo. Solo tomarlo un día a la vez, hacer el trabajo, saber lo que tenemos y presentarnos un domingo. Supongo que ahora, un jueves”, dijo el ala cerrada Ben Sinnott después del partido.

Con un tramo de cinco partidos antes de Navidad que incluye a los Bengals, Cardinals, Titans, Texans y Falcons, los Commanders se han mantenido con vida en la carrera por los playoffs.

“Quiero decir, fue una gran victoria. Pero esta victoria no va a cambiar toda la temporada. Tenemos que seguir empujando, seguir adelante, seguir mejorando y ganar muchos más partidos”, señaló el linebacker Sonny Styles.

La remontada tardía, liderada por el quarterback Jayden Daniels, sin duda avivó recuerdos de la dramática temporada 2024, la última vez que Washington llegó a la postemporada.

Si los Commanders quieren volver a los playoffs, el cierre de la temporada regular tendrá que parecerse a lo que se vio la noche del jueves.

“Una palabra: resiliencia. Eso fue lo que tuvimos al entrar en este cuarto periodo. Hubo muchos altibajos, pero nos mantuvimos concentrados. No nos inmutamos en todo el proceso. Cada oportunidad que se nos presentó, la aprovechamos y luego pasamos al siguiente desafío”, dijo el ala defensiva Deatrich Wise sobre el desempeño del equipo ante los Giants.

Qué funciona

El juego de pateo. El pateador novato Drew Stevens acertó sus cuatro intentos el jueves, tres de ellos puntos extra. Lleva 17 de 20 en intentos de gol de campo esta temporada, y sus fallos han sido todos desde más de 50 yardas. Ha convertido 15 de 18 intentos de punto extra. En una temporada que ha tenido una gran cantidad de problemas relacionados con situaciones de manejo del partido, Stevens ha sido una incorporación agradable.

Qué necesita ayuda

El ataque terrestre. Rachaad White tuvo algunas buenas carreras, pero totalizó apenas 47 yardas en 11 acarreos, con una corrida de 18 yardas incluida. Daniels sumó 28 yardas en 11 intentos, mientras que Austin Ekeler tuvo 26 yardas en nueve acarreos. A medida que los Commanders siguen jugando sin el receptor abierto Terry McLaurin, quien está fuera por el resto de la temporada, y sin el corredor Jacory Croskey-Merritt, quien se ha perdido cuatro partidos, necesitarán que los jugadores de posiciones de habilidad den un paso al frente. ___

El periodista deportivo de AP Stephen Whyno contribuyó a este informe. ___

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