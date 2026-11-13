Medias Rojas contratan a Jake Bauers por 4 años y 58 millones de dólares, según reportes

Los Medias Rojas de Boston firmaron con Jake Bauers un contrato de cuatro años y 58 millones de dólares que recompensa al primera base por su temporada revelación de 2026, la cual incluyó el nombramiento como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, según múltiples reportes noticiosos.

Bauers nunca tuvo más de 372 turnos al bate y nunca conectó más de 12 jonrones en sus primeras seis temporadas dentro de las Grandes Ligas. Contempló el retiro antes de surgir como una amenaza poderosa para llevar a los Cerveceros de Milwaukee al título de la Serie Mundial.

Bauers, bateador zurdo de 31 años, estableció las cifras máximas en su carrera con un promedio de bateo de .266, un OPS de .874, 26 cuadrangulares y 86 carreras impulsadas.

Fue una figura en la postemporada, incluso en la barrida de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles. Conectó un jonrón para tomar la ventaja ante el dos veces ganador del Premio Cy Young Blake Snell para cerrar un turno al bate de 11 lanzamientos en una victoria por 6-2 en el tercer juego.

En total, Bauers se fue de 14-4 (.286) con un vuelacercas y seis carreras impulsadas en su camino a ser nombrado el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la Serie de Campeonato. En la victoria de los Cerveceros en la Serie Mundial sobre Tampa Bay, apenas bateó de 21-2, sin jonrones ni carreras impulsadas.

No estaba claro de inmediato cómo encajará Bauers en la alineación de Boston. El venezolano Willson Contreras está establecido como el primera base titular. Bauers y Contreras podrían repartirse el tiempo de juego como bateador designado y en la primera base.

Bauers jugó para Tampa Bay, Cleveland, Seattle y los Yankees de Nueva York antes de encontrar un hogar en Milwaukee en 2024. Su promedio de bateo de .235 en 2025 fue el mejor de su carrera antes de su explosión en 2026.

Fue seleccionado en el draft de 2013 por los Padres de San Diego. Bateó para .202 con los Yankees en 2023 y luego para .199 en su debut de 2024 con Milwaukee.

Consideró la posibilidad de poner fin a su carrera como jugador antes de enterarse de que su esposa estaba embarazada. Afirma que regresó porque la familia necesitaba seguro médico.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP