Mick Schumacher vuelve a Indianápolis para probar un IndyCar en el circuito

Mick Schumacher disfrutó presenciar las 500 Millas de Indianápolis en mayo.

Está por determinarse si hará de Indy su próxima parada en el automovilismo.

El hijo de 26 años de Michael Schumacher, el siete veces campeón de Fórmula Uno, pasó el lunes dando vueltas en el circuito de 14 curvas del Indianapolis Motor Speedway al volante del Honda con el número 75. El piloto sonrió cuando se le preguntó sobre correr de tiempo completo en Estados Unidos.

“He estado interesado en hacer una prueba en Indy desde hace un tiempo, y vi a algunos de los chicos que corren de forma permanente en algunos de los eventos de F1 en los últimos dos años y siempre decían lo divertido que era”, comentó Schumacher. “Así que solo quería ver cómo se sentía el auto y hasta ahora, todo bien. La gente es muy buena para trabajar, así que, sí, estoy feliz de estar aquí y feliz de conducir el auto”.

Schumacher puede estar buscando un nuevo comienzo después de que su carrera, que prometía mucho, se descarrilara en Europa.

Después de ganar el campeonato de Fórmula 2 en 2020, dio el salto al equipo Haas F1. Pero dos temporadas de resultados mediocres y costosos accidentes le costaron su trabajo.

En 2023, se unió como piloto de reserva con Mercedes y también condujo un Mercedes durante las dos últimas temporadas en la serie de resistencia de la FIA.

Ahora, con sus planes para 2026 aún inciertos y la mayoría de los asientos de F1 asegurados hasta la próxima temporada, Schumacher está considerando un movimiento que ha visto a otros pilotos europeos hacer con éxito.

Su primera oportunidad en un IndyCar llegó en el circuito inicialmente construido para una carrera de F1, que su padre ganó cinco veces. Michael Schumacher continúa luchando contra una lesión cerebral traumática que sufrió en un accidente de esquí en 2013.

Mick Schumacher era demasiado joven para recordar haber asistido a alguna de las carreras de su padre en Indy y el circuito ha sufrido modificaciones desde entonces.

Aun así, el joven Schumacher parecía partenecer a esa categoría al unirse a Alexander Rossi, Christian Rasmussen, Caio Collet, Dennis Hauger, Lochie Hughes y James Roe. Schumacher marcó la vuelta más rápida del grupo en las primeras tres horas de pruebas.

“IndyCar es lo más cercano a lo que todavía puedo correr”, expresó. “No puedo volver (a F2) porque gané un campeonato. IndyCar podría ser una buena opción. Obviamente, mi objetivo en los últimos años ha sido volver a F1, pero esa opción no se ha abierto este año ni en los años anteriores. Así que, en algún momento quiero volver a correr en monoplazas, y por lo tanto (esta) opción es buena”.

Cambiar de serie plantea algunos desafíos para Schumacher.

Como muchos pilotos europeos, nunca ha competido en óvalos. Los organizadores de IndyCar han programado seis de las 17 carreras de la próxima temporada en óvalos, incluyendo la más rápida de todas: las 500 Millas de Indianápolis.

Aunque ha habido algunos pilotos de IndyCar que se especializaron en carreras de óvalos o en circuitos callejeros y de carretera, eso no es lo que Schumacher pretende hacer.

“De eso se trata el campeonato, y creo que sería incorrecto decir ‘OK, solo voy a hacer una parte de él, si me comprometo’”, manifestó.

Schumacher también entiende que hay una diferencia en el papel que juegan los pilotos de IndyCar en un equipo en comparación con lo que se espera en F1, una diferencia que abrazó mientras trabajaba con el equipo Rahal Letterman Lanigan en preparación para la audición del lunes.

“Me gusta esa mentalidad de que el piloto sea la parte principal del equipo y trate de llevar ese equipo hacia adelante”, dijo Schumacher. “He pasado un par de días con el equipo y ha sido genial ver cuál ha sido su dirección”.

Pero el factor determinante podría reducirse a una cosa: divertirse corriendo de nuevo. Y es una decisión que Schumacher sabe que debe tomar pronto.

“Quiero disfrutar lo que hago, quiero disfrutar de las carreras”, afirmó. “Para hacer eso, tengo que encontrar dónde me siento más en casa. No estoy diciendo que eso o WEC o cualquiera de esos otros campeonatos no lo sean, es solo que siento que tal vez correr en un monoplaza es siempre lo que quise hacer y, por lo tanto, creo que IndyCar podría ser lo más cercano a lo que quiero hacer”.

