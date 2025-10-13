Francia empata con Islandia y ve roto su récord perfecto en eliminatorias al Mundial

Francia tendrá que seguir esperando para asegurar la clasificación al Mundial 2026 tras empatar el lunes 2-2 de visita a Islandia.

El resultado en Reikiavik desbarató el inicio perfecto de Francia en las eliminatorias de Europa tras tres victorias consecutivas. El bicampeón mundial podría haber asegurado la clasificación si hubiera vencido a Islandia y Ucrania no hubiera derrotado a Azerbaiyán. Ucrania ganó 2-1.

Subcampeón en el Mundial 2022, Francia todavía lidera el Grupo D con 10 puntos, tres más que Ucrania.

Suiza también tenía la oportunidad de sacar el boleto para 2026, pero no pudo lograr más que un empate 0-0 en Eslovenia.

Los suizos se hubieran clasificado con una victoria ante Eslovenia y que Kosovo no hubiera derrotado a Suecia. Kosovo ganó 1-0.

En otros resultados, Alemania ganó 1-0 de visita a Irlanda del Norte, Eslovaquia venció 2-0 a Luxemburgo y Macedonia del Norte empató 1-1 con Kazajistán. Con un doblete de Kevin de Bruyne, Bélgica se llevó una victoria a domicilio 4-2 ante Gales.

Francia echó de menos a su capitán Kylian Mbappé, quien anotó en la victoria 3-0 sobre Azerbaiyán el viernes, pero salió cojeando del campo con una lesión en el tobillo derecho.

El Mundial 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Es la primera con un 48 equipos, en vez de 32.

