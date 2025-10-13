Falleció Santos Alomar, patriarca de icónica familia beisbolera en Puerto Rico. Tenía 81 años

Santos Alomar padre, un infielder All-Star durante sus días como pelotero en las décadas de 1960 y 1970, quien luego se convirtió en coacha en las Grandes Ligas y dirigió en su natal Puerto Rico, ha fallecido. Tenía 81 años.

Un portavoz de los Guardianes de Cleveland dijo el lunes que el equipo fue informado por la familia de Alomar sobre su muerte. Sandy Alomar Jr., quien junto con su hermano Roberto, un miembro del Salón de la Fama, jugó bajó las órdenes de su padre en la liga de invierno de la isla, forma parte del personal de los Guardianes.

Alomar debutó en las Grandes Ligas en 1964 con los Bravos de Milwaukee, uno de los seis equipos para los que jugó. También pasó tiempo con los Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Angelinos de California, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas antes de retirarse en 1978.

Robó 227 bases, incluyendo un tope personal de 39 en 1971, cuando lideró la Liga Americana con 689 turnos al bate. Participó en una serie de playoffs con los Yankees en 1976.

“Recordamos a Sandy por sus logros en el campo de béisbol, su compromiso de por vida con el juego y un orgulloso legado familiar que ha sido representado con distinción por sus hijos Sandy Jr. y Roberto”, dijo el director ejecutivo del sindicato de peloteros de MLB, Tony Clark, en un comunicado.

Después de retirarse como jugador, Alomar trabajó como coach con los Cachorros de Chicago, Rockies de Colorado, Padres de San Diego y Mets de Nueva York. También dirigió a los Senadores de San Juan en la pelota invernal de Puerto Rico, llegando a dirigir a su hijo Roberto. En 2003 le tocó conduccir a la primera selección nacional boricua conformada con profesionales.

Roberto y Santos siguieron los pasos de su padre y brillaron en las mayores. Sandy completó una trayectoria de 20 años y fue seis veces All-Star como receptor, consagrado como el Novato del Año de la Liga Americana en 1990. Roberto fue 12 veces All-Star y ganó 10 Guantes de Oro a lo largo de una carrera de 17 años como segunda base.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santos Alomar, figura emblemática del béisbol nacional y patriarca de la reconocida familia Alomar”, resaltó la Federación Puertorriqueña de Béisbol en la red X.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes