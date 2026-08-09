El as de los Bravos, Chris Sale, expulsado antes del juego ante Yankees

El as de los Bravos de Atlanta, Chris Sale, fue expulsado por el umpire Dan Merzel antes de que se lanzara un pitcheo en el juego del domingo contra los Yankees de Nueva York, un día después de que le marcaran un balk que impulsó una carrera.

Mientras los umpires salían al terreno y pasaban junto al dugout de los Bravos por el lado de la tercera base, Sale empezó a gritar. Merzel lo expulsó y Sale le dijo algo al jefe de la cuadrilla, Dan Bellino, mientras ambos conversaban cerca de la baranda del dugout.

Merzel le marcó a Sale el tercer balk de su carrera durante la quinta entrada de la derrota del sábado por 5-4. El novato Spencer Jones anotó con el balk después de conectar un triple productor, y Sale comenzó a gritarle con fuerza a Merzel antes de que el mánager Walt Weiss continuara la discusión y fuera expulsado.

Bellino le explicó después a un reportero del pool que a Sale le marcaron el balk porque no declaró que iba a lanzar desde la posición de windup. Bellino indicó que Sale declaró que lanzaría desde el windup cuando ponchó al panameño José Caballero, pero no lo hizo antes del turno al bate de Austin Wells.

Fue la cuarta expulsión en la carrera de Sale. Fue la primera desde el 3 de agosto de 2019, cuando lanzaba para Boston y Mike Estabrook lo expulsó por discutir bolas y strikes durante la cuarta entrada de una derrota por 9-2 en el Yankee Stadium.

Sale permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas el sábado para sufrir su primera derrota desde el 28 de junio. En su tercera temporada con los Bravos, el veterano zurdo tiene marca de 12-7 con efectividad de 2,20 en 21 aperturas.

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