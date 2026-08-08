Cole supera a Sale en duelo de ganadores del Cy Young y Yankees vencen a Bravos por 5-4

Gerrit Cole lanzó siete sólidas entradas y superó a Chris Sale en un enfrentamiento entre ganadores del Premio Cy Young, en el que los Yankees de Nueva York salieron el sábado triunfadores por 5-4 sobre los Bravos de Atlanta.

George Lombard Jr. conectó el segundo jonrón de su carrera en la séptima entrada para darles a los Yankees una ventaja de 4-2. El campocorto, que pegó un jonrón el martes, en su debut en las Grandes Ligas, también recibió una base por bolas en la quinta tras dos desafíos exitosos consecutivos del sistema ABS.

El novato de Nueva York Spencer Jones impulsó dos carreras, con un sencillo en el segundo episodio y su primer triple en las Grandes Ligas en el quinto. Jones también anotó la carrera que rompió el empate gracias a un balk de Sale en la quinta entrada.

Ben Rice añadió su 32do jonrón en la octava.

Cole permitió dos carreras en la quinta y cuatro de sus seis hits en ese episodio. Ponchó a nueve y dio dos bases por bolas en su tercera victoria consecutiva.

Cole, quien fue el ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2023, se convirtió en el 13er Yankee en alcanzar 1.000 ponches en su carrera cuando dominó a Matt Olson para cerrar el quinto capítulo.

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