México-Inglaterra, duelo de alto voltaje en el Azteca por un pase a cuartos de final

México e Inglaterra se medirán el domingo por el pasaporte a los cuartos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, la fortaleza casi inexpugnable del Tru que está cargada de memorias y significados para ambas selecciones.

Inmerso en una ola de euforia tras encadenar cuatro victorias sin encajar goles, México afronta una oportunidad única para alcanzar los cuartos de final por primera vez en cuatro décadas. Se puede argumentar que el choque contra Inglaterra podría ser el partido más trascendental en la historia reciente de la selección mexicana.

El equipo dirigido por Javier Aguirre encara su prueba más compleja del torneo contra Inglaterra, la subcampeona de las últimas dos ediciones de la Eurocopa que pasó todo un suplicido para doblegar a Congo, saliendo a flote gracias al doblete del astro Harry Kane en los últimos minutos.

La ambición mexicana se sustenta en el Azteca. Desde su inauguración en 1966, el Tri apenas ha perdido dos partidos en competiciones oficiales en el recinto, y el último se remonta a un compromiso contra Honduras en las eliminatorias mundialistas en septiembre de 2013.

En sus tres mundiales en casa, los de 1970, 1986 y el actual, México ha disputado 10 partidos en el Azteca, con un saldo de ocho victorias y dos empates. En la actual edición, el Tri lleva tres triunfos en la capital mexicana con el arco invicto, imponiéndose 2-0 ante Sudáfrica y 3-0 contra la República Checa en la fase de grupos, y 2-0 contra Ecuador en los dieciseisavos de final. México también venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara en la primera ronda.

La racha ha desatado el entusiasmo en México, con sede de algo históricao. Tras avanzar a los cuartos de final en 1986, la historia mundialista de México ha estado marcada por la obsesión de repetir esa campaña. Tras perderse el torneo de 1990 por una sanción, México totalizó siete eliminaciones consecutivas en los octavos de final hasta que claudicó en la fase de grupos de Qatar 2022.

Aguirre deberá apostar por el equilibro entre un línea ofensiva combativa, liderada por los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Su solidez defensiva tendrá las manos con la pegada de Kane y el talento de Jude Bellingham.

Los ingleses igualmente regresarán a este escenario 40 años después del memorable cruce con Argentina, también en los cuartos. Los “Tres Leones” cayeron derrotados por los icónicos goles de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el "Gol del Siglo”.

El conjunto comandado por el alemán Thomas Tuchel hará su quinta aparición mundialista luego de la remontada ante Congo.

Además de la carga futbolística, el partido del domingo llega en medio de la incertidumbre ante posibles contratiempos.

Se conjeturó sobre un posible cambio de horario para el compromiso, con adelantamiento en seis horas (de las 6 tarde hora local al mediodía), debido al riesgo de tormentas eléctricas.

El presunto cambió enfureció a los dirigentes de ambos lados. Y, aunque de momento se mantiene el horario original, hay una alta probabilidad de lluvias y descargas eléctricas para la jornada, lo que podría retrasar la cita, tal y como sucedió con el México-Ecuador, que empezó una hora después de lo previsto.

A eso se suman las preocupaciones por la seguridad, tanto de los rivales como de la propia afición local, después de que al menos cuatro personas murieran en los masivos festejos del martes para celebrar el pase a octavos.

A fin de evitar los tensos hechos que marcaron los dieciseisavos de final ante Ecuador, las autoridades mexicanas han reforzado la seguridad en las inmediaciones donde se hospedan los ingleses, aunque eso no evitó que fueran recibidos con abucheos al arribar la noche del viernes.

Finalmente, la exigencia que plantea un partido de largo aliento en los 2.240 metros sobre el nivel del mar será la última prueba de fuego para los ingleses, que deberán sacar lo máximo de su físico y disciplina para verse las caras con su rival más riguroso hasta ahora.

Antes de emprender viaje a la Ciudad de México, el propio Tuchel reconoció que la elevada altitud de la capital mexicana será “una gran desventaja” y adelantó estar "seguro de que habrá aún más obstáculos”, al anticipar también el desafiante ambiente que se vivirá en las gradas.

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