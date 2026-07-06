Giannis se despide de los Bucks y saluda a su nueva casa en Miami

Giannis Antetokounmpo planea saludar a Miami dentro de unos días. Primero, tuvo que despedirse de Milwaukee.

La etapa de Antetokounmpo con los Bucks terminó oficialmente el lunes, cuando la NBA aprobó el traspaso que lo envía a él y a Bobby Portis al Heat a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y capital de draft.

Antetokounmpo tiene previsto llegar a Miami dentro de unos días para iniciar su era con el Heat — y manifestó en un mensaje de video publicado el lunes en redes sociales que siempre pensará en Milwaukee, el lugar donde pasó 13 temporadas, como su ciudad.

“Quiero que lo escuchen de mi propia boca: la ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón. Esta es mi casa, y este es un lugar donde tuve a mis hijos”, indicó Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y 10 veces All-Star, en un video. “Me convirtió en el hombre que soy hoy. Eso nunca, jamás cambiará. No importa dónde esté, Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia”.

Se despide de Milwaukee con 21.531 puntos — por mucho, la mayor cifra en la historia de la franquicia, más de 7.000 por encima del total de Kareem Abdul-Jabbar durante su etapa con los Bucks. Antetokounmpo también es el líder histórico de Milwaukee en rebotes y asistencias, y además ocupa el segundo lugar en la lista histórica del equipo en robos.

Y ahora, juega en Miami — un equipo desesperado por volver a la pelea por el título, que pagó un rescate para lograrlo.

“El anuncio del traspaso de hoy por Giannis Antetokounmpo y Bobby Portis Jr. es uno de los grandes traspasos en la historia del Heat”, admitió el presidente del Heat, Pat Riley. “En mi opinión, Giannis es uno de los cinco mejores jugadores de la liga y Bobby es uno de los mejores ala-pívots. La parte difícil es traspasar a Tyler, Kasparas, Jaime y Kel’el, que han aportado tanto a esta organización. Les deseamos nada más que lo mejor”.

El gerente general de los Bucks, Jon Horst, difundió un comunicado en el que indicó que el traspaso era lo mejor para todos los involucrados.

También elogió a Antetokounmpo, como era de esperarse.

“Desde que lo seleccionamos en el draft en 2013, Giannis ha transformado a los Bucks de Milwaukee en todos los sentidos — en la cancha, en nuestro vestuario y en toda la comunidad”, indicó Horst. “A lo largo de 13 temporadas, se convirtió en un líder, compañero y representante extraordinario de esta ciudad, y en uno de los jugadores que definieron a su generación. El estándar que estableció continuará aquí”.

El punto culminante de las 13 temporadas de Antetokounmpo en Milwaukee, por supuesto, fue el título de la NBA de 2021. Anotó 50 puntos en la victoria de los Bucks en el sexto partido sobre Phoenix, que aseguró el campeonato, y se llevó el premio al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA por amplia mayoría.

Antetokounmpo dijo entonces, y reiteró el lunes, que los aficionados de los Bucks merecían ese momento.

“Creo que la ciudad de Milwaukee es de clase trabajadora. Es gente que trabaja extremadamente duro todos los días. Dan todo el dinero que tanto les cuesta ganar solo para venir a ver a los Milwaukee Bucks, para venir y sentir algo, para venir, para ser parte de nosotros", comentó en el video.

“Espero haber podido representarlos lo mejor que pude. Y yo era como ellos. Me presentaba a trabajar, hacía todo. Estaba dispuesto a hacer todo el trabajo sucio, igual que ellos. Espero que llevar un trofeo a esta ciudad haya significado algo para ellos, porque significó muchísimo para mí”.

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El periodista deportivo de AP Steve Megargee en Milwaukee contribuyó a este informe.

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