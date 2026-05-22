México rastrea sus raíces futbolísticas a mineros de Cornualles

México espera exhibir su cultura futbolística tanto dentro como fuera de la cancha cuando sea coanfitrión de la Copa del Mundo con Estados Unidos y Canadá el próximo mes.

Aunque el deporte está creciendo en toda Norteamérica, desde hace mucho tiempo ha sido el indiscutible número 1 en México, que se convertirá en el primer país en albergar tres mundiales de hombres.

Las raíces del fútbol mexicano moderno pueden rastrearse mucho más allá de las ciudades sede de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, hasta un brumoso pueblo minero de plata donde británicos y mexicanos forjaron un vínculo en el siglo XIX.

Los mineros británicos —principalmente de Cornualles— llevaron el deporte a Mineral del Monte, antes conocido como Real del Monte, un pueblo de montaña ubicado cerca de Pachuca, a unos 100 kilómetros (60 millas) al noreste de Ciudad de México, donde trabajaban en las minas de plata locales.

“Cuando llegaron los mineros empezaron a jugar en sus descansos entre ellos y después hacen participes a los mexicanos, que se les hizo raro al principio, pero empezaron a jugar e interactuar y así comenzaron a meter la fiebre del futbol en Real del Monte", explico Brasil Ordaz, quien enseña historia del fútbol en el museo del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca.

Los partidos entre equipos ingleses y mexicanos se disputaban cerca de la Mina Dolores a finales del siglo XIX y principios del XX, en un sitio que ahora se usa como estacionamiento. Una polvorienta placa metálica marca el lugar como la cuna del fútbol en México.

Cerca de allí, algunos negocios exhiben las banderas de Gran Bretaña y México. Hay un pequeño museo que proclama: “El fútbol en México nació en un lugar cercano al cielo”, en referencia a la altitud de Mineral del Monte, a 2.700 metros (8.860 pies) sobre el nivel del mar.

Otros recuerdos de los primeros años, incluido un viejo casco minero, se exhiben dentro del Salón de la Fama del Fútbol, un sitio establecido en 2011 en Pachuca, a 18 kilómetros (11 millas) de Mineral del Monte.

El nacimiento del fútbol organizado en México

Aunque el rugby es un deporte más popular en Cornualles, los mineros en México “decidieron desde temprano jugar fútbol en lugar de rugby, de ahí su difusión”, señaló Sharron Schwartz, una historiadora de Redruth, en Cornualles, especializada en la migración cornubiana.

“El juego atrajo a los mexicanos, ya que se consideraba moderno, encapsulaba el imperialismo cultural británico y la gente quería emular el sentido británico del juego limpio”, declaró Schwartz. “El fútbol también ayudó a derribar barreras étnicas, raciales y de clase, y promovió la integración y la cohesión social”.

En 1892, técnicos, ingenieros y mineros británicos fundaron el Pachuca Football Club, lo que le valió a Pachuca el título perdurable de “Cuna del fútbol”, aunque algunas otras ciudades mexicanas disputan esa afirmación.

“Pachuca, donde residía la mayoría de la comunidad cornubiana, formó un equipo organizado compuesto por hombres que habían sido parte del club de críquet y algunos recién llegados de Cornualles”, dijo Schwartz. "En 1895, el Pachuca Cricket Club, el Pachuca Football Club y el Velasco Cricket Club se fusionaron para formar el Pachuca Athletic Club”.

Poco a poco, el juego se extendió por todo el país.

El Pachuca Athletic Club desapareció en 1922, pero renació en 1950, ahora integrado exclusivamente por mexicanos, para incorporarse a la segunda división profesional en México.

Un legado cornubiano duradero

Pachuca ascendió cuatro veces y descendió tres, sin lograr consolidarse en la máxima categoría hasta 1998. Un año después, ganó su primer título de liga bajo el liderazgo de Javier Aguirre, actualmente el director técnico de la selección nacional de México.

Desde entonces, el club ha ganado seis títulos más de la liga mexicana, y es el único equipo mexicano que ha conquistado la Copa Sudamericana, la segunda competencia de clubes más importante de Sudamérica. Pachuca fue subcampeón de la Copa Intercontinental 2024, tras perder ante Real Madrid en la final.

“Pachuca ha sido un equipo donde se ha vivido de todo, de estar arriba de estar abajo, subíamos y bajamos, pero desde 1998 comenzó una época dorada y son un equipo referente del fútbol mexicano”, sostuvo Ordaz.

Además del fútbol, los mineros cornubianos dejaron otro legado en la región: la empanada cornubiana (Cornish pasty), una masa doblada rellena de carne, papas, nabo sueco y cebolla. Los locales ajustaron la receta para añadir ingredientes como frijoles, chiles jalapeños, pollo, mole o rellenos dulces como mermelada de piña o cajeta, una crema mexicana similar al dulce de leche.

Schwartz indicó que Redruth está hermanada con Mineral del Monte, y que ambos pueblos celebran festivales de empanadas en otoño.

“Junto con la transferencia de la tecnología de la máquina de vapor y la empanada, los cornubianos se enorgullecen del papel que desempeñaron en la popularización del deporte rey”, expresó.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa