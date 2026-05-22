Barcelona se enfrenta a OL Lyonnes en final de la Liga de Campeones femenina

Las dinastías del fútbol europeo del pasado y del presente se encontrarán el sábado en la final de la Liga de Campeones femenina.

Barcelona contra OL Lyonnes en Oslo será la cuarta vez en ocho temporadas que las potencias modernas disputen el título europeo, y la primera desde que el Lyon fue rebautizado por su propietaria, Michele Kang.

En el nuevo formato de la Liga de Campeones, empataron a puntos en lo más alto de la clasificación de 18 equipos.

Ambos equipos también están invictos en las competiciones domésticas esta temporada, y los dos persiguen un cuádruple de trofeos.

“Probablemente los dos mejores equipos de todos los tiempos”, manifestó la directora de fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler.

Es la sexta final consecutiva del Barcelona —y la séptima en ocho años— en una era marcada por sus grandes mediocampistas ofensivas Aitana Bonmatí y Alèxia Putellas.

El Lyon regresa todavía con jugadoras talismánicas como Wendie Renard y Ada Hegerberg, respectivamente la capitana y la autora de un triplete cuando el Barcelona fue derrotado 4-1 en la final de 2019.

Hay una capa extra de intriga en los banquillos entre equipos que se conocen tan bien.

El entrenador del Lyon, Jonatan Giráldez, ganó dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones en el Barcelona cuando su actual técnico, Pere Romeu, estaba entre sus asistentes.

Barcelona supera los recortes de plantilla

El Barcelona vuelve a la final un año después de que el Arsenal le negara el esperado tricampeonato con una victoria 1-0.

La temporada comenzó con cierta turbulencia, con recortes de plantilla impuestos como parte de problemas financieros más amplios para ayudar al club a cumplir los límites fijados por La Liga masculina.

En el campo, volvió a ser dominio. El título de la liga española se revalidó con dos jornadas de antelación y un registro hasta ahora de 28 partidos jugados, 27 ganados, 1 perdido, diferencia de goles +118. Una victoria 1-0 de la Real Sociedad en noviembre es el único partido que el Barcelona ha perdido en toda la temporada.

También se conquistaron la Copa de España y la Supercopa, y el equipo de Romeu ha llegado a la final de la Liga de Campeones tras liderar la clasificación de la fase de liga y luego eliminar al Real Madrid y al Bayern Múnich.

El Barcelona es favorito para ganar un cuarto título europeo tras los de 2021, 23 y 24, cuando por fin venció al Lyon, 2-0.

Lyon prospera con la propietaria Kang

La primera temporada con el entrenador Giráldez y el nombre OL Lyonnes ha ido bien para la propietaria Michele Kang.

El Lyon terminó invicto en lo más alto de la clasificación de la liga en la temporada regular y ganó ambas copas nacionales. Todo lo que queda es el sábado en Oslo y una final del playoff de la liga francesa en casa el próximo viernes contra el Paris FC.

Sus únicas derrotas de toda la temporada fueron en los partidos de ida como visitante en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones contra el Wolfsburgo y el Arsenal, el campeón vigente destronado por una derrota 3-1 en el partido de vuelta en Lyon.

Levantar ambos trofeos en la próxima semana le daría a Renard un noveno título europeo, ampliando su récord, y un notable 19º título de liga francesa.

A los 35 años, la legendaria defensa central también es mayor que ambos entrenadores del sábado. El técnico del Lyon, Giráldez, tiene 34 y Romeu 32.

Giráldez llegó al Lyon el receso de temporada pasado después de que Kang lo convenciera primero de dejar el Barcelona para dirigir al Washington Spirit, equipo del que ella también es propietaria.

Premios en metálico

El nuevo formato de fase de liga, con un acuerdo de transmisión en Disney+, incorporó 26 millones de euros (30,15 millones de dólares) al fondo de premios de la Liga de Campeones para 74 clubes. La edición masculina repartirá alrededor de 2.440 millones de euros (2.830 millones de dólares) entre 36 clubes esta temporada.

El Barcelona ha ganado hasta ahora 1,455 millones de euros (1,69 millones de dólares) de la UEFA, y el Lyon tiene 10.000 euros (11.600 dólares) menos por haber terminado segundo en la clasificación de la fase de liga.

El ganador del sábado recibirá un bono de 500.000 euros (580.000 dólares) y el finalista derrotado obtendrá 300.000 euros (348.000 dólares).

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