Gelof conecta rodado impulsor en la 10ma y Atléticos se imponen 3-2 sobre Angelinos

Un roletazo de Zack Gelof para una jugada de selección en la 10.ª entrada impulsó a Nick Kurtz y les dio el jueves a los Atléticos una victoria de 3-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Con las bases llenas y un out, Gelof conectó un roletazo ante Ryan Zeferjahn (2-2) hacia el campocorto Zach Neto, quien consiguió el out forzado en segunda. Sin embargo, el segunda base Adam Frazier tuvo problemas para sacar la pelota del guante antes del tiro a primera.

Inicialmente se decretó out a Gelof, pero los A’s ganaron una revisión y Kurtz anotó desde tercera.

En la parte baja de la 10.ª, Mark Leiter Jr. retiró a los Angelinos para apuntarse su cuarto salvamento. El relevista de los Atléticos Joel Kuhnel (1-1) lanzó una novena entrada en blanco.

Los Angelinos han perdido 11 de sus últimos 13 juegos.

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