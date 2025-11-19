México cierra el año con una inercia negativa a meses del inicio de la Copa del Mundo

México cerró su actividad de este año con el sabor amargo de la derrota al perder ante Paraguay y se mantiene en una inercia negativa de seis encuentros consecutivos sin poder ganar y con pocos partidos restantes antes de debutar en el Mundial del 2026.

Lo más preocupante dentro de esa racha de malos resultados no son sólo los marcadores, sino el notorio rendimiento bajo del equipo dirigido por Javier Aguirre, quien sigue audicionando jugadores porque todavía no encuentra su once tipo.

México no logra ganar un partido desde que se coronó en la pasada edición de la Copa Oro al vencer a Estados Unidos. Su racha de seis partidos sin triunfos es la más larga desde el 2015, cuando el equipo hilvanó siete con Miguel Herrera en el banquillo.

“Tranquilo nunca puedes estar cuando no ganas, poque hay cosas que no me gustan y que pensabas que ya estaban superadas”, agregó Aguirre. “Esta derrota nos enseña que vamos por el camino correcto, pero no estamos dónde quisiéramos estar.”

¿Porqué no puede ganar la selección?

Los problemas del Tri son multifactoriales, pero tampoco son nuevos y son parte de una crisis que detonó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde el combinado quedó fuera en primera ronda por primera vez desde Argentina 1978.

Después de eso, los dirigentes prometieron cambios para mejorar el fútbol mexicano que no han llegado con excepción de la regla para usar jugadores con restricción de edad que ya produjo resultados con el arribo el volante Gil Mora, de 17 años, quien se perfila para estar en su primer Mundial.

El resto de problemas siguen sin resolverse: el ascenso y descenso, la cuota de extranjeros en campo, la falta de competencia para los equipos más allá de la MLS y la poca exportación de jugadores al extranjero siguen siendo asignaturas por resolver.

¿Qué se puede hacer?

Mientras los dirigentes se ponen de acuerdo para aprobar cambios reales, la solución de corto plazo sería que Aguirre deje de experimentar y elija, por lo menos, la base de jugadores con la que piensa jugar la Copa del Mundo para comenzar a jugar como una unidad en el esquema de su preferencia.

Rotar siete jugadores entre partido y partido ya no puede ser una opción porque quedan ya pocos ensayos por delante para darle ese rodaje al equipo titular y guste o no, esas inseguridades de los jugadores por la falta de confianza del entrenador se reflejan en el campo de juego.

“Está claro que hay jugadores que muestran que pueden y quieren, hay otros que quieren, pero quizá no les alcanza”, admitió el entrenador. “De esto se trata de seguir buscando el once ideal.”

¿Qué es lo que sigue?

El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, dijo recientemente que buscaban cerrar partidos de preparación en enero como visitante en Centroamérica, pero no se han confirmado.

Ahora que concluyó ya la eliminatoria es posible que se den a conocer esos oponentes. Por lo pronto está confirmado un mini ciclo de entrenamientos en febrero y después un partido ante Portugal a finales de marzo en el estadio Azteca que ya fue confirmado.

Los dirigentes trabajan por cerrar a otro rival de alto perfil que podría ser Francia, para esa misma fecha FIFA de marzo.

“Les hemos fallado a los aficionados en este último semestre. Fue un año agridulce, dimos buenas actuaciones al principio, pero nos caímos un poco o un mucho”, reconoció Aguirre. “Nos vemos en enero”.