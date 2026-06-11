México busca acabar con su maldición en partidos inaugurales del Mundial ante Sudáfrica

México suele chocar contra un muro cuando le toca disputar el primer partido de un Copa del Mundo.

De las siete ocasiones anteriores, el balance del Tri es de cinco derrotas y dos empates en el duelo que puso en marcha un Mundial. México tiene otra oportunidad este jueves, cuando reciba a Sudáfrica para dar inicio al torneo de 48 equipos.

“Hay que romper la estadística, intentarlo", declaró el técnico Javier Aguirre en una conferencia de prensa realizada el miércoles en el estadio Azteca. “Es otro motivo más para salir a ganar el partido”.

“No tenía el dato, se lo voy a compartir a los jugadores. Será otro aliciente", agregó.

El partido del jueves reedita el encuentro inaugural del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Aquel duelo terminó 1-1 en Johannesburgo.

En su tercera etapa como técnico de México, Aguirre ha mejorado el nivel del Tri y llega al Mundial inmerso en una racha de siete partidos sin perder. La última derrota fue ante Paraguay en noviembre.

“Puede ser un día histórico para muchos de nosotros. Difícilmente vivirán otro Mundial en México”, dijo Aguirre, quien jugó con México como local en el Mundial de 1986. Esa selección mexicana no disputó el partido inaugural del torneo, pero sí alcanzó a los cuartos de final.

“Va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas”, acotó.

México perdió sus partidos del día inaugural en 1930, 1950, 1954, 1958 y 1962, y empató en 1970 —en casa— y 2010.

Algunos de esos torneos tuvieron partidos que comenzaron de manera simultánea el día inaugural, como en Uruguay en 1930, cuando Francia venció a México 4-1 mientras Estados Unidos derrotó a Bélgica 3-0.

En el Mundial de 1986, el campeón defensor Italia disputó el partido inaugural del torneo contra Bulgaria —un empate 1-1 en Ciudad de México. La selección mexicana jugó su primer partido de la fase de grupos dos días después y logró una victoria 2-1 sobre Bélgica.

Viejos rivales

Aguirre y Hugo Broos, un exinternacional belga que ahora es el entrenador de Sudáfrica, jugaron uno contra el otro ese día.

“Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos y sentíamos que ese partido (contra Bélgica) no iba a ir mal" recordó Aguirre. "

Broos, quien fue nombrado en mayo de 2021, llevó a Sudáfrica a su primer Mundial en 16 años y también aseguró un tercer lugar en la Copa Africana de Naciones de 2023.

“Sin duda es un gran desafío jugar frente a 87.000 mexicanos, pero les diré a los jugadores que se concentren en el partido. Los mexicanos (aficionados) en el estadio no juegan, solo gritan, cantan y bailan”, señaló Broos. “Tenemos que concentrarnos en el juego y, si podemos hacerlo y no dejarnos molestar por el ruido de los mexicanos, podemos hacer un buen partido mañana”.

Tras perder ante México en 1986, Broos y Bélgica reaccionaron para llegar a las semifinales. México perdió ante Alemania en tanda de penales en los octavos de final.

“No tenemos la presión que le corresponde al anfitrión”, afirmó Broos. “Estamos muy bien preparados para el partido de mañana”.

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