Los Orioles vencen 7-2 a los Mariners con grand slam de Jackson Holliday

Jackson Holliday conectó el tercer grand slam de su carrera, Brandon Young lanzó siete entradas sin permitir carreras y los Orioles de Baltimore vencieron 7-2 a los Mariners de Seattle la noche del miércoles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Holliday se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con tres grand slams antes de cumplir 23 años. El infielder de 22 años suma 25 jonrones en las Grandes Ligas.

Young (5-1) permitió dos imparables, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco. Baltimore tiene marca de 9-1 en los juegos que Young ha iniciado esta temporada.

Pete Alonso conectó un jonrón solitario y pegó un sencillo, y el dominicano Leody Taveras se fue de 3-2 con un doble productor.

El batazo de Alonso para abrir la sexta entrada inauguró la pizarra. Colter Cowser recibió base por bolas cuatro lanzamientos después, se robó segunda y anotó con un doble de Taveras, quien luego se robó la tercera antes de que Blaze Alexander conectara un doble de terreno con dos outs que puso el juego 3-0.

El grand slam de Holliday amplió la ventaja a 7-0 en la séptima antes de que Seattle anotara dos carreras en la octava. Miles Mastrobuoni anotó con un rodado de out del dominicano Julio Rodríguez, y Josh Naylor impulsó a Patrick Wisdom con un sencillo.

El abridor de Seattle, George Kirby (5-6), permitió tres carreras y siete hits en seis entradas. Dio tres bases por bolas y terminó con 10 ponches, su cifra más alta de la temporada.

Los Mariners tienen marca de 4-17 esta temporada cuando no conectan un jonrón.

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