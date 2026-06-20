México apunta a ronda perfecta en la primera fase del Mundial

Con la intención de finalizar con paso perfecto la primera ronda de un Mundial por primera vez en su historia, México retomó el sábado sus entrenamientos de cara a su enfrentamiento ante la República Checa el próximo miércoles en la capital del país.

Después de conseguir un ajustado triunfo de 1-0 sobre Corea del Sur que les garantizó el primer sitio del Grupo A sin importar lo que ocurra en la última fecha de su llave, el entrenador Javier Aguirre únicamente agendó trabajo regenerativo para la mayoría del plantel y el sábado volvieron al trabajo regular.

Aunque los mexicanos han conseguido dos victorias de inicio, Aguirre reconoció que al equipo le falta mejorar su funcionamiento para tratar de terminar con tres victorias en primera ronda, algo inédito para el Tri, cuyos mejores resultados en fase de grupos son siete puntos que lograron en Corea y Japón 2002 y en Brasil 2014.

“En el fútbol hay que saber pasar de página, no podemos pensar que estamos muy bien porque se viene un partido complicado ante Chequia y luego ver que rival nos toca, hay que poner a los analistas a ver y especular quién podría ser”, dijo Aguirre.

Con un punto, los checos tendrán el apremio de ganar para seguir en carrera y avanzar como segundo o tercer lugar, dependiendo del resultado entre Surcorea y Sudáfrica, partido que se realizará en Monterrey, al norte del país.

“Son bravísimos los checos, son un equipo de mucho desgaste físico los vimos en sus dos partidos ante los rivales de grupo y no va a ser fácil”, dijo el entrenador mexicano, quien dirige al Tri por tercera vez en un Mundial.

Al finalizar primero de su sector, los mexicanos enfrentarán a uno de los terceros lugares el 30 de junio en la ronda de 16vos de final en el estadio Azteca. Si consiguen seguir adelante, su siguiente encuentro también sería en el mismo escenario.

“Jugar en casa no tiene precio, estoy contento con ese detalle porque al menos garantizamos dos partidos más en nuestro territorio mexicano y la gente irá con ese entusiasmo cada vez mayor”, dijo Aguirre. “Ojalá podamos seguir ganando a ver hasta dónde somos capaces de llegar”.

Antes de pensar tan adelante, es claro que la selección mexicana debe corregir su funcionamiento, especialmente el ofensivo. Aunque el primer partido México anotó dos goles, la producción fue poca porque realizaron 16 tiros a gol y ante los coreanos las llegadas fueron escasas.

“Debemos mejorar, el otro día no defendimos tan bien, pero sí atacamos bien”, dijo Aguirre. “Ahora (con Corea) fue al revés, hay que busca alternativas y opciones ante Chequia a ver si estamos mejor con la pelota porque la perdemos fácil cuando la recuperamos”.

Después de la práctica en el Centro de Alto Rendimiento localizado al sur de la ciudad es difícil sacar conjeturas sobre los planes del entrenador. El equipo sólo permitió ver los primeros 15 minutos y no hubo oportunidad de determinar los cambios probables.

“A mí me gustar ver un fútbol más ofensivo y con más goles, pero el “Vasco” ha hecho un gran grupo y tener las puertas en cero es importante y también que gane sin importar cómo”, dijo Javier Hernández, quien trabaja como analista para Fox Sports. “Pero lo ideal que México pueda seguir mejorando porque en la ronda de 32 puede venir una selección importante”.

Aguirre tiene frente a él un agradable dilema porque si bien el equipo necesita mejorar, también al no disputar por nada ante los checos, podría optar por darle descanso a sus titulares y tenerlos listos para la ronda de eliminación directa donde apunta a emular las mejores actuaciones en mundiales que fueron los cuartos de final en 1970 y 1986, ambos en casa.

“Nosotros hablamos y nos la creímos desde el día uno que íbamos a competir y a trabajar para hacer historia”, dijo el volante Luis Romo, quien anotó el gol del triunfo ante Surcorea. “Pero primero hay que ir paso a paso y confiando en nosotros”.

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