Nathan Eovaldi es baja para abrir con Rangers ante Padres por molestia en la rodilla

El derecho de los Rangers de Texas Nathan Eovaldi fue retirado de su apertura programada contra San Diego el sábado debido a molestias en la rodilla izquierda.

El zurdo MacKenzie Gore fue adelantado un día para reemplazar a Eovaldi, y los Rangers no anunciaron de inmediato a un abridor para el cierre de la serie del domingo contra los Padres.

Es la segunda vez en poco más de un mes que Eovaldi es retirado de una apertura. El lanzador de 36 años lidiaba con rigidez en el costado izquierdo cuando se saltó una apertura del 11 de mayo contra Arizona.

Eovaldi terminó perdiéndose un turno en la rotación antes de lanzar siete entradas sin permitir carreras e igualar su máximo de la temporada con ocho ponches en una victoria 8-0 contra Houston.

El dos veces All-Star tiene marca de 6-7 con efectividad de 4.23 en 14 aperturas.

Eovaldi no lanzó después del 22 de agosto del año pasado debido a una distensión del manguito rotador derecho, y tras la temporada se reveló que necesitaba una cirugía por hernia deportiva. Tuvo marca de 11-3 con una efectividad, la mejor de su carrera, de 1.73 en 22 aperturas, pero se quedó corto del número de entradas requerido para calificar al título de efectividad.

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