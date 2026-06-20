Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Nathan Eovaldi es baja para abrir con Rangers ante Padres por molestia en la rodilla

RANGERS-EOVALDI
RANGERS-EOVALDI (AP)

El derecho de los Rangers de Texas Nathan Eovaldi fue retirado de su apertura programada contra San Diego el sábado debido a molestias en la rodilla izquierda.

El zurdo MacKenzie Gore fue adelantado un día para reemplazar a Eovaldi, y los Rangers no anunciaron de inmediato a un abridor para el cierre de la serie del domingo contra los Padres.

Es la segunda vez en poco más de un mes que Eovaldi es retirado de una apertura. El lanzador de 36 años lidiaba con rigidez en el costado izquierdo cuando se saltó una apertura del 11 de mayo contra Arizona.

Eovaldi terminó perdiéndose un turno en la rotación antes de lanzar siete entradas sin permitir carreras e igualar su máximo de la temporada con ocho ponches en una victoria 8-0 contra Houston.

El dos veces All-Star tiene marca de 6-7 con efectividad de 4.23 en 14 aperturas.

Relacionados

Eovaldi no lanzó después del 22 de agosto del año pasado debido a una distensión del manguito rotador derecho, y tras la temporada se reveló que necesitaba una cirugía por hernia deportiva. Tuvo marca de 11-3 con una efectividad, la mejor de su carrera, de 1.73 en 22 aperturas, pero se quedó corto del número de entradas requerido para calificar al título de efectividad.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in