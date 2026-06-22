México analiza el regreso de Guillermo Ochoa y la titularidad de Santiago Giménez

A un par de días de enfrentar a la República para cerrar la fase de grupos del Mundial, México realizó su penúltimo entrenamiento el lunes y sin dejar pistas que ayuden a despejar una incógnita colectiva sobre probables cambios en el equipo titular: ¿atajará Guillermo Ochoa?

Al imponerse 1-0 sobre Corea del Sur la semana pasada, los mexicanos ya se apropiaron del primer sitio del Grupo A sin importar lo que ocurra ante los checos el miércoles por la noche en el Estadio Azteca.

A pesar de eso, es incierto si el entrenador Javier Aguirre bajara la guardia. México podría ganar sus primeros tres partidos de un Mundial por primera vez en su historia y se aseguraría de enfrentar a un tercer lugar de grupo, Un revés combinado con otros resultados lo condenaría a ir ante un segundo sitio, que al menos en el papel sería más complicado.

Aguirre probablemente revelará parte de sus planes para el encuentro hasta el martes por la tarde, mientras eso ocurre, estos son algunos movimientos que podrían darse y que mantendrían a México competitivo ante los checos.

El regreso de Ochoa

Después de la espectacular atajada que realizó para preservar la victoria ante los surcoreanos, parecería insensato sentar a Raúl Rangel y poner en el arco a Ochoa, pero quizá Aguirre decida hacerlo para que sume minutos en una cuarta Copa del Mundo y como recompensa por ser uno de los líderes del vestuario.

Adicionalmente, Ochoa ha dicho que después de esta Mundial se retirará del equipo nacional y usarlo sería darle una despedida emotiva ante su publico en el estadio mexicano donde fue campeón con el América en los inicios de su carrera.

“Memo ha sido una imagen muy importante para México. Tenerlo en la cancha, aunque sea unos minutos sería un gesto simbólico para reconocer todo lo que ha hecho por la selección”, dijo a Claro Sports el ex portero Óscar Pérez, titular en los mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, además de Sudáfrica 2010.

Después de asistir a Alemania 2006 como reserva, Ochoa se perfilaba para ser titular en 2010 y Aguirre optó de última hora por Pérez. El ahora arquero de 40 años fue titular hasta Brasil 2014 y después en Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Su ingreso sería simbólico, un homenaje, sin afectar la estabilidad defensiva del equipo”, agregó el “Conejo” Pérez.

Poner a Ochoa no es bien visto por todos. Aficionados en redes sociales se oponen, lo mismo que algunos analistas como el exseleccionado argentino Jorge Valdano quien piensa que “un Mundial no es un lugar para hacer diplomacia”.

El debate sobre lo positivo y negativo de la decisión ha llenado horas de espacio en los programas de análisis mexicanos en los últimos días.

La incógnita se despejará pronto.

Otros cambios

El encuentro ante Chequia podría servir también para darle la titularidad al delantero Santiago Giménez, quien de acuerdo con Aguirre ya se recuperó por completo de la cirugía de tobillo derecho a la que fue sometido en diciembre.

Giménez debutó en un Mundial al ingresar de cambio a los 80 minutos del encuentro ante los surcoreanos y tuvo pocas oportunidades para mostrar su capacidad goleadora porque los mexicanos fueron dominados en el tramo final.

Además de darle más rodaje a “Santi”, su titularidad le daría minutos de descanso a Raúl Jiménez, de 35 años, de cara al encuentro de los dieciseisavos de final que será el martes 30, también en el Azteca.

Otro jugador que podría recibir descanso es el volante Erik Lira, quien ha cumplido con notas altas en los primeros dos encuentros como volante de recuperación, pero Edson Álvarez podría regresar a la titularidad en ese sitio y el equipo no perdería equilibrio.

Álvarez disputó su primer encuentro de este Mundial ante Corea del Sur, pero lo hizo como zaguero central en el sitio del suspendido César Montes, quien ya está listo para reaparecer.

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