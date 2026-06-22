El defensa alemán Nico Schlotterbeck se pierde el resto del Mundial por lesión de tobillo

El defensor alemán Nico Schlotterbeck quedó descartado para el resto del Mundial por una lesión en el tobillo izquierdo sufrida durante la victoria 2-1 del sábado sobre Costa de Marfil.

Las pruebas realizadas el domingo, ya de regreso en el campamento del equipo en Winston-Salem, Carolina del Norte, revelaron que Schlotterbeck, titular en los dos primeros partidos de Alemania en el torneo, sufrió una lesión del ligamento medial del tobillo y estará de baja durante varios meses, informó el lunes la federación alemana de fútbol.

“Vamos a extrañar muchísimo a Schlotti en el campo como un defensor sobresaliente, y especialmente también su brillante capacidad para salir desde el fondo", dijo el seleccionador alemán Julian Nagelsmann. "Podría haber sido su Mundial. Ayer todos intentamos levantarle el ánimo. Por suerte, es una persona muy positiva que ya está mirando hacia adelante”.

Schlotterbeck, que juega para el Borussia Dortmund en la Bundesliga, iba a permanecer con la selección de Alemania durante el resto del Mundial.

“Es una gran señal que por ahora se quede con el equipo, porque también tiene impacto fuera del campo. A pesar de su ausencia, seguimos estando muy bien cubiertos en la zaga central para el Mundial con Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw”, indicó Nagelsmann.

La victoria de Alemania sobre Costa de Marfil instaló al cuatro veces campeón en la fase de eliminación directa con un partido de la fase de grupos por disputar. Alemania ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo E antes de cerrar la fase de grupos contra Ecuador en East Rutherford, Nueva Jersey, el jueves.

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