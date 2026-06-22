El egipcio Mo Salah suma elogios en el Mundial ante Nueva Zelanda

Aunque el futuro de la carrera de Mohamed Salah en clubes es incierto, el astro sigue acrecentando su legado con Egipto.

Salah anotó su 68vo gol en partidos internacionales, un total que ahora lo deja a sólo uno del récord establecido con los Faraones por su actual técnico Hossam Hassan, y Egipto se impuso el domingo 3-1 a Nueva Zelanda.

Fue el tercer gol de Salah en un Mundial después de marcar dos en el torneo de 2018 en Rusia. Con tres goles en la Copa del Mundo, Salah, de 34 años, tiene la mayor cifra de la historia para un jugador egipcio.

Salah jugó para Liverpool durante nueve temporadas, ganó dos títulos de la Liga Premier inglesa y se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la liga. Pero esta temporada tuvo una baja de rendimiento y, en medio de tensiones, anunció que su contrato con el equipo terminaría un año antes.

Su salida de Anfield desató el debate sobre a dónde iría el delantero a continuación. Por ahora, se concentra en jugar para Egipto.

Mientras, ha grabado aún más profundamente su nombre en los libros de historia, como capitán del primer equipo egipcio en ganar un partido en un Mundial.

“Lo que pasó hoy es historia para nosotros como egipcios", enfatizó Salah. "Vemos a muchos equipos ganar partidos, pero para nosotros como egipcios no ocurre a menudo; es la primera vez en la historia”.

Los aficionados tuvieron que esperar para ver al Salah al que se acostumbraron en Liverpool. Empezó lento en la primera mitad, envió un tiro libre desviado a la izquierda y vio cómo Nueva Zelanda se adelantaba temprano.

No por mucho tiempo.

Salah marcó el domingo tras un pase de Mostafa Ziko a los 67 minutos. El balón se deslizó por debajo de un defensor y superó al arquero de Nueva Zelanda, Max Crocombe, para darles a los Faraones una ventaja de 2-1.

Salah aún no había terminado de engrosar su currículum: dio una asistencia a los 82 minutos en el último gol de los Faraones, su segunda asistencia del partido.

Había prodigado también una asistencia en el único gol de Egipto durante su empate 1-1 contra Bélgica en este Mundial.

“Es un buen jugador. Hay que mantenerlo vigilado”, destacó el capitán de Nueva Zelanda, Chris Wood.

Ganador en cuatro ocasiones de la Bota de Oro de la Premier, Salah anotó nueve goles en 10 partidos para clasificar a los Faraones a este Mundial. Se convirtió en el máximo goleador en las eliminatorias africanas rumbo al Mundial.

Salah debería tener su cuota de clubes interesados en su talento tras un sólido inicio en el Mundial.

“Trabajó duro en el campo", reconoció el técnico Hassan. "Estoy seguro de que vamos a ver más de él”.

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Connor Joyce es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la University of Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa