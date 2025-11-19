Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Mets dan de baja a lanzador lesionado Frankie Montás con 17 millones restantes en contrato

AP Noticias
Martes, 18 de noviembre de 2025 20:17 EST
METS-MONTÁS
METS-MONTÁS (AP)

Los Mets de Nueva York dieron de baja el martes al lanzador derecho Frankie Montás, a quien adeudan 17 millones de dólares por la última temporada de un contrato de dos años y 34 millones.

El dominicano, quien cumplirá 33 años en marzo, se sometió a una cirugía Tommy John el 9 de septiembre y se perdería toda la temporada 2026. Debido a su contrato y estado de salud, se espera que pase por waivers y sea liberado.

Nueva York seleccionó el contrato del jardinero Nick Morabito de la sucursal de la Doble-A en Binghamton, protegiendo al joven de 22 años del draft de la Regla 5 el próximo mes.

Montás firmó con los Mets como agente libre en diciembre y tuvo un récord de 3-2 con una efectividad de 6.28 en siete aperturas y dos relevos. Hizo su última aparición el 15 de agosto.

Tiene un récord de 47-48 con una efectividad de 4.20 en diez temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago (2015), Oakland (2017-22), los Yankees de Nueva York (2022-23), Cincinnati (2024), Milwaukee (2024) y los Mets.

Relacionados

Morabito bateó para .273 con seis jonrones, 59 carreras impulsadas y 49 bases robadas en 60 intentos este año para los Rumble Ponies y tiene 108 robos en las últimas dos temporadas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in