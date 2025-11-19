Mets dan de baja a lanzador lesionado Frankie Montás con 17 millones restantes en contrato

Los Mets de Nueva York dieron de baja el martes al lanzador derecho Frankie Montás, a quien adeudan 17 millones de dólares por la última temporada de un contrato de dos años y 34 millones.

El dominicano, quien cumplirá 33 años en marzo, se sometió a una cirugía Tommy John el 9 de septiembre y se perdería toda la temporada 2026. Debido a su contrato y estado de salud, se espera que pase por waivers y sea liberado.

Nueva York seleccionó el contrato del jardinero Nick Morabito de la sucursal de la Doble-A en Binghamton, protegiendo al joven de 22 años del draft de la Regla 5 el próximo mes.

Montás firmó con los Mets como agente libre en diciembre y tuvo un récord de 3-2 con una efectividad de 6.28 en siete aperturas y dos relevos. Hizo su última aparición el 15 de agosto.

Tiene un récord de 47-48 con una efectividad de 4.20 en diez temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago (2015), Oakland (2017-22), los Yankees de Nueva York (2022-23), Cincinnati (2024), Milwaukee (2024) y los Mets.

Morabito bateó para .273 con seis jonrones, 59 carreras impulsadas y 49 bases robadas en 60 intentos este año para los Rumble Ponies y tiene 108 robos en las últimas dos temporadas.

