Imanaga, Woodruff, Grisham y Torres entre cuatro que aceptan ofertas calificadas

El lanzador zurdo de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga, el lanzador derecho de Milwaukee, Brandon Woodruff, el jardinero de los Yankees de Nueva York, Trent Grisham, y el segunda base venezolano de Detroit, Gleyber Torres, estuvieron entre los cuatro jugadores que aceptaron ofertas calificadas de 22.025.000 dólares, una cifra récord, de sus antiguos equipos antes de la fecha límite el martes, eliminándose del mercado de agentes libres.

Nueve jugadores rechazaron los contratos de un año y decidieron permanecer libres.

El jardinero de los Cachorros, Kyle Tucker, el campocorto de Toronto, Bo Bichette, y el bateador designado de Filadelfia, Kyle Schwarber, dijeron no. Además de los lanzadores derechos de San Diego, Dylan Cease y Michael King, el cerrador puertorriqueño de los Mets, Edwin Díaz, el lanzador derecho de Arizona, Zac Gallen, el lanzador venezolano de Filadelfia, Ranger Suárez, y el lanzador zurdo dominicano de Houston, Framber Valdez.

Si un equipo hace una oferta calificada a un jugador que firma un contrato de Grandes Ligas con otro club antes del draft amateur del próximo julio, su antiguo club recibe una compensación de selección de draft al final de la primera ronda o al final de la ronda B de equilibrio competitivo. La colocación depende del monto del nuevo contrato y del estado de reparto de ingresos e impuesto de lujo del equipo que pierde al jugador.

A los jugadores se les puede hacer una oferta calificada solo una vez, por lo que Imanaga, Woodruff, Grisham y Torres pueden convertirse en agentes libres después de la próxima temporada sin que se les adjunte una compensación de selección de draft.

Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y solo 18 de 157 ofertas han sido aceptadas. El récord anterior de tres jugadores fue en 2015, cuando el receptor de Baltimore, Matt Wieters, el lanzador de Los Angeles Dodgers, Brett Anderson, y el jardinero de Houston, Colby Rasmus, aceptaron 15,8 millones para 2016.

Un agente libre puede recibir una oferta calificada solo si ha estado con el mismo equipo de manera continua desde el día de apertura y nunca ha recibido una oferta calificada antes.

