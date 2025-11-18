Heat sobreviven a un frenético final y vencen 115-113 a los Knicks

Norman Powell anotó 19 puntos, Kel’el Ware terminó con 16 unidades y 14 rebotes, y el Heat de Miami resistió una frenética remontada en los momentos finales para vencer 115-113 a los Knicks de Nueva York el lunes por la noche.

Davion Mitchell anotó 18 unidades para Miami, que obtuvo 14 de Simone Fontecchio y 13 cada uno del mexicano Jaime Jaquez Jr. y Pelle Larsson.

Deuce McBride anotó 25 para Nueva York, que obtuvo 23 de Mikal Bridges y un esfuerzo de 22 tantos y 16 rebotes de Karl-Anthony Towns.

Miami lideraba por diez con tres minutos restantes antes de que los Knicks terminaran con una racha de 11-3. Nueva York se acercó a un punto con un triple de Towns con 22,4 segundos restantes, y Mitchell devolvió la ventaja de Miami a dos aproximadamente un segundo después al hacer el segundo de dos tiros libres.

Eso preparó una posesión final muy agitada para Nueva York, en la que los Knicks pensaron que empataron el juego con una llamada de interferencia que fue anulada tras la revisión.

McBride falló un tiro, Towns consiguió el rebote ofensivo y falló, y los árbitros dijeron que Ware era culpable de interferencia —la llamada que fue anulada. El juego se reanudó con un salto en el centro de la cancha que los Knicks controlaron.

McBride falló de nuevo, Towns consiguió dos rebotes ofensivos más y falló ambos intentos de empatar, y el juego terminó con Mitchell habiendo capturado el rebote final para Miami cuando el tiempo expiró.

El Heat nuevamente estuvo sin Bam Adebayo (dedo del pie) y Tyler Herro (tobillo). Los Knicks estuvieron sin Jalen Brunson (tobillo) y OG Anunoby (isquiotibiales). Miami tuvo una ventaja de 43-28 en puntos desde el banquillo; los únicos suplentes de los Knicks que anotaron fueron Josh Hart y Jordan Clarkson, quienes terminaron ambos con 14 puntos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes