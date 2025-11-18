Cowboys rinden homenaje a Kneeland y Prescott lanza cuatro pases de TD en triunfo 33-16 ante Raiders

Dak Prescott pasó para 268 yardas y cuatro touchdowns, y Dallas dominó a los tambaleantes Raiders de Las Vegas 33-16 el lunes por la noche en el primer juego de los Cowboys desde la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.

Kneeland, de 24 años, fue encontrado muerto el 6 de noviembre en un aparente suicidio. El entrenador Brian Schottenheimer y los jugadores de los Cowboys llevaron camisetas en honor a Kneeland, e inclinaron sus cabezas durante un momento de silencio antes del juego.

Los Cowboys (4-5-1) luego jugaron uno de sus mejores partidos de la temporada para mantener vivas sus escasas esperanzas de playoffs. Dallas había perdido tres de cuatro y tiene juegos próximos contra Filadelfia, Kansas City y Detroit.

Las Vegas (2-8) continuó su caída bajo el entrenador de primer año Pete Carroll. Los Raiders han perdido cuatro seguidos y ocho de nueve.

Prescott fue preciso, a excepción de un fallo con CeeDee Lamb que estaba completamente abierto para un touchdown fácil, completando 25 de 44 pases para romper su racha de cuatro juegos sin ganar (0-3-1) en juegos de horario estelar. Sus cuatro pases de touchdown igualaron un récord de la temporada, igualando su total del 5 de octubre contra los Jets de Nueva York.

Lanzó principalmente a George Pickens y Lamb. Pickens (nueve recepciones, 144 yardas, un touchdown) y Lamb (cinco recepciones para 66 yardas y un TD) produjeron grandes números a pesar de que Schottenheimer los dejó en la banca durante la primera serie de los Cowboys.

Javonte Williams proporcionó equilibrio a los Cowboys al correr para 93 yardas en 22 acarreos.

Los Raiders tuvieron poco equilibrio, con 32 jugadas de pase llamadas y tres carreras —Geno Smith también se escapó para siete yardas— solo en la primera mitad. Se convirtieron en solo el tercer equipo desde al menos 1991 con 30 o más retrocesos y cuatro o menos carreras en una primera mitad. Las cuatro carreras también fueron las segunda menor cantidad de los Raiders en una primera mitad desde al menos ese año; tuvieron tres carreras contra Atlanta en un juego de 2008.

Las Vegas terminó con 12 carreras, empatando por la duodécima menor cantidad en la historia de la franquicia.

El enfoque de lanzar no funcionó, con Smith terminando 27 de 42 para 238 yardas con un touchdown y una intercepción.

