Messi e Inter Miami desperdician ventaja de 3-0 para caer 4-3 ante Orlando City

Lionel Messi e Inter Miami tenían una ventaja de 3-0 sobre su rival Orlando City y parecían listos para conseguir por fin lo que habría sido una histórica primera victoria dentro del nuevo estadio del equipo.

La historia, en efecto, se escribió —pero por Orlando City.

El argentino Martin Ojeda anotó tres goles, Tyrese Spicer marcó el tanto de la ventaja en el tercer minuto del tiempo añadido y Orlando City sorprendió a Inter Miami 4-3 la noche del sábado, al convertirse en apenas el tercer equipo en la historia de la MLS en remontar un 3-0 y llevarse la victoria.

“¿La mayor remontada en la HISTORIA de la MLS?”, decía un titular en el sitio web de la MLS después del partido.

Orlando sin duda diría que sí.

Messi aportó un gol y dos asistencias en su aparición número 100 con el club, y de algún modo eso no fue suficiente ante un equipo que llegó a la noche cerca del fondo de la clasificación de la MLS. Inter Miami cayó a 0-1-3 en su nuevo estadio, y los campeones defensores son uno de apenas tres equipos de la MLS que siguen sin ganar en casa en lo que va de temporada.

Ian Fray y el venezolano Telasco Segovia también anotaron por Inter Miami, que estaba invicto (5-0-6) en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones y en sus últimos nueve encuentros (5-0-4) en la MLS. Después, Fray contó que Messi habló en el vestuario y calificó el resultado como “inaceptable”.

“Todos estamos de acuerdo con él. Es inaceptable”, afirmó Fray.

Orlando City (3-7-1) había ganado apenas dos de sus últimos 15 partidos de la MLS —incluidos los playoffs— desde la temporada pasada. Orlando City además tenía marca de 0-4-1 como visitante en la MLS esta temporada.

Nada de eso importó. Ojeda anotó en el minuto 39 para mandar a Orlando al descanso con desventaja de 3-1. Volvió a marcar en el minuto 68 para ponerle emoción al partido.

Demasiada emoción desde la perspectiva de Inter Miami.

Ojeda tuvo una gran oportunidad para empatar en el minuto 73, solo por el costado derecho del área. Pero el arquero de Inter Miami, Dayne St. Clair, salió con decisión de su línea y realizó una atajada a quemarropa para mantener el marcador 3-2.

Ojeda no sería frenado: convirtió un penal en el minuto 78 para igualar 3-3. Tuvo otra ocasión en el minuto 80, y St. Clair detuvo esa con la cara —sí, con la cara— para mantener el partido empatado.

Spicer terminó anotando el gol de la ventaja para los visitantes; Messi y las Garzas siguieron protestando por lo que consideraban faltas no sancionadas, y el tiempo se agotó.

A Inter Miami le quedan cuatro partidos antes de que comience la pausa de siete semanas de la MLS por el Mundial de la FIFA. Ninguno de esos rivales que se avecinan —Toronto, Cincinnati, Portland y Filadelfia— estaba por encima de .500 al llegar el sábado.

OTROS RESULTADOS

Ryan Hollingshead anotó su primer gol de esta temporada en el minuto 14 del tiempo de descuento y Denis Bouanga añadió un gol para Los Angeles FC en un empate 2-2 con el San Diego FC.

El defensa Reid Roberts realizó una salvada espectacular con una chilena ante un disparo de Dániel Sallói para ayudar a los San Jose Earthquakes a empatar 1-1 con Toronto FC y mantenerse invictos como visitantes.

Dejan Joveljić anotó para contrarrestar un gol temprano de Paul Rothrock de Seattle, ayudando al Sporting Kansas City a conseguir un empate 1-1 con los Sounders.

El adolescente Zavier Gozo y Diego Luna anotaron goles en la primera mitad y Rafael Cabral logró su primera portería invicta de la temporada para llevar al Real Salt Lake a una victoria por 2-0 sobre los Portland Timbers.

Petar Musa anotó su décimo gol de la temporada, Samuel Sarver anotó el primer gol de su carrera en la MLS, y el FC Dallas venció 2-0 a los New York Red Bulls para romper una racha de cuatro partidos sin ganar.

Carles Gil anotó de penalti en el séptimo minuto del tiempo de descuento de la segunda mitad para llevar a New England a una victoria por 1-0 sobre Charlotte FC, extendiendo la racha invicta de los Revolution a seis partidos.

El incondicional de Filadelfia, Andre Blake, se enfrentó cara a cara con el portero novato Brian Schwake mientras el Union empataba sin goles con el Nashville SC.

Kelvin Yeboah anotó dos goles, Anthony Markanich añadió uno y una asistencia, y el Minnesota United remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 al Columbus Crew.

Saba Lobjanidze anotó un gol en cada tiempo y el Atlanta United remontó para vencer 3-1 al CF Montreal.

Evander Da Silva Ferreira anotó tres goles, su primer hat trick en su carrera en la MLS, y Roman Celentano realizó ocho atajadas para ayudar al FC Cincinnati a vencer 3-2 al Chicago Fire.

Lawrence Ennali anotó su tercer gol de la temporada, Jonathan Bond realizó dos atajadas, y el Houston Dynamo venció 1-0 al Colorado Rapids.

Mathias Laborda anotó en el minuto 82 para los Vancouver Whitecaps en un empate 1-1 con el LA Galaxy.

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