Baldwin impulsa a los Bravos 9-1 ante Rockies mientras Sale domina otra vez

Drake Baldwin conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, Chris Sale permitió una carrera en siete entradas y los Bravos de Atlanta arrollaron la noche del sábado 9-1 a los Rockies de Colorado.

Austin Riley y Matt Olson también conectaron jonrones por los Bravos, que ganaron por 14ª vez en 17 juegos y mejoraron su mejor marca de las Grandes Ligas a 24-10.

Sale (6-1) permitió tres hits y ponchó a 11 bateadores mientras conseguía su sexta victoria, la mayor cifra en las Grandes Ligas. En sus últimas cuatro aperturas, el nueve veces All-Star ha permitido apenas tres carreras limpias, con 33 ponches y siete bases por bolas en 26 entradas.

El jardinero derecho venezolano de los Bravos, Ronald Acuña Jr., salió en la segunda entrada por rigidez en el tendón de la corva izquierdo.

Brennan Bernardino (2-1) cargó con la derrota tras permitir el jonrón de dos carreras de Baldwin y fue reemplazado por Chase Dollander después de apenas dos tercios de inning. Dollander permitió un máximo de temporada de seis carreras en 5 1/3 entradas, luego de haber concedido solo cuatro carreras limpias en 28 entradas en seis apariciones en abril.

Jordan Beck produjo la única carrera de Colorado con un doble impulsor en la tercera.

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