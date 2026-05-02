Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Meyer y 2 relevistas se combinan en juego de 1 hit en triunfo 4-0 de Marlins ante Filis

FILIS MARLINS
FILIS MARLINS (AP)

Max Meyer y dos relevistas de Miami se combinaron para permitir un solo hit, Xavier Edwards conectó un jonrón y los Marlins vencieron el sábado 4-0 a los Filis de Filadelfia.

Meyer (2-0) ponchó a siete en siete entradas, la mayor cantidad de su carrera. Su actuación terminó tras 83 lanzamientos.

Anthony Bender y Andrew Nardi lanzaron cada uno una entrada perfecta para ayudar a cortar la racha de cuatro victorias seguidas de los Filis bajo el mánager interino Don Mattingly.

Edwards también conectó un sencillo por los Marlins, el dominicano Otto López y Connor Norby aportaron dos hits cada uno e impulsaron una carrera.

El toletero de los Filis Kyle Schwarber se ha ponchado en cada una de sus nueve apariciones al plato en los dos primeros juegos de la serie.

Relacionados

Andrew Painter (1-3) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a siete.

Tanner Banks relevó a Painter en la sexta y permitió el sencillo dentro del cuadro impulsor de López. El dominicao Esteury Ruiz abrió con un doble y Jakob Marsee recibió una base por bolas con un out.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in